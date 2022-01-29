美国海军证实网传F-35C事故的图片和视频属实

据美国哥伦比亚广播公司（CBS）1月28日报导，美国海军当天证实，目前在社交媒体上流传的疑似记录稍早坠入南中国海的F-35C战机的照片和短视频属实。美国海军表示，这些图片是由“卡尔·文森”号航空母舰上的某个人员拍摄的。除了调查该架战机坠机原因外，美国海军现在还在调查相关照片和视频的泄露。

广告 继续浏览后续

美国海军24日证实，一架海军的F-35C战斗机撞上了“卡尔·文森”号航母甲板，飞行员弹射逃生，7人在此次事故中受伤，伤者中包括飞行员以及航母甲板上的6人。目前，这起坠机事故正在调查中。事发后，美军也已经推进打捞工作。五角大楼发言人约翰·柯比（John Kirby）表示，美国海军打算开展行动，回收战机。

美国海军星期五最新的声明说：“该舰评估认为，今天媒体报道的视频和照片是在‘卡尔·文森’号上于坠机过程中拍摄的。目前正在对这一事件进行调查。”在推特上流传的这段17秒的视频显示涉事F-35C舰载机高速冲向航母甲板，但是并没有做好常规降落准备。伴随着愈发尖锐的引擎轰鸣声，飞机在镜头内快速闪过，在一声“嘭”的撞击声后，画面中升起白烟。

这是美国海军F-35C机队首次在海上部署任务中发生降落事故。这架战机隶属于“卡尔·文森”号航母上的第2舰载机联队（CVW2）第147舰载攻击战斗机中队（VFA-147）。但这并不是F-35系列战机首次出现坠海事故，英国国防部去年11月证实，英国“伊丽莎白女王”号航母上的一架F-35B舰载战斗机在地中海坠毁，飞行员弹射逃生。随后英方在美国、意大利的帮助下，花了3个星期将这架战斗机打捞上来。

值得一提的是，短短三个月时间内， 美军将倚重的F-35系列战斗机A、B、C三大型号接连出事。先是2021年11月，英国海军一架F-35B上演从航母上起飞后坠海；接着在1月初，韩国空军又发生了一架F-35A机腹着陆的事故。而在更早的2019年4月，日本航空自卫队的一架F-35A在飞行训练时坠入西太平洋海域，除了事后寻获一些机身残骸碎片，战机主体部分至今未能打捞。