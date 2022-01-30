朝鲜又试射疑似弹道导弹 消息称平壤还要续发

朝鲜今天向其东海岸附近海域发射了至少一枚疑似弹道导弹，这将是这个拥有核武器的国家本月进行的第七次试射。朝鲜最近的发射活动包括周四的两枚短程弹道导弹及其弹头试验，以及周二对远程巡航导弹系统的最新试验。分析说，尽管有严格的制裁和联合国安理会决议禁止该国进行弹道导弹试验，但朝鲜仍在扩大和发展新的能力。

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据路透社今天报道称，朝鲜本月第七次试射，发射了疑似弹道导弹。据韩国联合参谋本部报告说，朝鲜从慈江道向其东海岸海域发射了一枚导弹，据信是一枚弹道导弹。

而据日本政府称，朝鲜发射的“可能是一枚弹道导弹”。日本内阁官房长官称，朝鲜导弹未落入日本专属经济区，并称朝鲜的系列导弹发射违反了联合国决议。

如果得到证实，这可能使1月成为朝鲜导弹计划纪录最忙的一个月，分析师说，尽管有严格的制裁和联合国安理会决议禁止该国进行弹道导弹试验，但朝鲜仍在扩大和发展新的能力。

朝鲜最近的发射活动包括周四的两枚短程弹道导弹及其弹头试验，以及周二对远程巡航导弹系统的最新试验。朝鲜为这些发射辩护，称其为自卫的主权权利，并说它们不针对任何特定国家，但指责美国和韩国有“敌对政策”。

关于朝鲜今天发射疑似弹道导弹，韩联社引述韩国军方消息说，朝鲜于30日当天上午7时52分许从慈江道一带朝东部海域发射了一枚中程弹道导弹。射程约800公里，射高约2000千米。

韩美情报部门正对导弹相关具体参数做精确分析。

这是朝鲜开年以来第7次进行武力示威，也是自2017年11月试射“火星-15”型洲际导弹（ICBM）级导弹以来，首次发射射程超过近程导弹的弹道导弹。朝鲜本月20日曾表示，考虑取消暂停核试验和洲际弹道导弹试射计划。

韩国政府认为朝鲜今天或试射“高超音速滑翔飞行器”，日本政府也表示“有可能是中程级以上弹道导弹”。此前，朝鲜先后于本月5日和11日从慈江道一带向半岛东部海域各发射了1枚自称为“高超音速导弹”的弹道导弹。

联参表示，联参议长元仁哲在朝鲜试射导弹后同韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉通电话，共享相关情报，确认韩美联防态势。联参表示，军方密切监视相关动向并维持应对态势，对可能出现的追加发射做好准备。