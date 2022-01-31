日本首相岸田文雄用简繁体两种版本向华侨华人祝贺春节

在壬寅虎年春节就要到来之际，日本内阁总理大臣岸田文雄日本时间1月28日夜，在首相官邸网页发表了面向在日华人、华侨等的春节贺词，向在日华人、华侨和全球华侨华人贺新春拜新年，致以节日的问候，但是这次春节祝词，用简繁体两种文字登出，只字未提日中关系，看不出有向中国发出的信息，显然有涵盖台湾华侨华人等在内的意味。

广告 继续浏览后续

岸田总理在春节贺词中指出：

谨向在日本生活工作的华侨华人、全球各地喜迎春节的所有朋友致以新春的问候。

自新冠疫情蔓延以来，国际社会携手合作应对这一难题。日本也通过向各国提供疫苗等致力于为国际社会做出贡献。当日本身处困境时，为我们伸出温暖援手的恩情，我们一直铭记在心。因此我们也希望在世界面临困难时提供力所能及的帮助。今后，日本仍将与国际社会紧密合作。我也将为克服新冠疫情、开拓新时代倾注全力。

衷心祝福大家春来万木荣，虎年今胜昔。

春节快乐。Happy Lunar New Year!

自从2008年时任首相的福田康夫响应由世界十几个国家的华文媒体组成的“海外华文传媒协会”（CIMA）开展的邀请各国首脑向全球华人贺新年、共迎新春的活动，向华人华侨祝贺春节以来，共有8位日本首相15次向华侨、华人祝贺春节，前14次几乎都言及日中关系等，明显是面向大陆发出的信息，而这次在首相官邸网页登出的贺词，只字未提日中关系和中国，明显顾及了台湾方面，而中心内容只谈疫情，极力淡化祝贺色彩，也顾及了现在日本人的感情。

虽然日文原文是同一原文，但是在简繁体的翻译上略有不同。