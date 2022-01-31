朝鲜称周日试射“火星-12”型地对地中远程弹道导弹

据朝中社1月31日报导，朝鲜国防科学院第二经济委员会等有关机构按计划于30日如期进行了中远程弹道导弹（IRBM）“火星-12”的验收试射。

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据韩联社此前报导，这是朝鲜新年以来第7次进行武力示威，也是自2017年11月试射“火星-15”型洲际导弹级导弹以来，首次发射射程超过近程导弹的弹道导弹。朝鲜本月20日曾表示，考虑取消暂停核试验和洲际弹道导弹试射计划。

据韩国联合参谋本部30日消息，朝鲜于当天上午7时52分许从慈江道武坪里一带向东部海域发射了一枚中程弹道导弹，射程约800公里，射高约2000千米。韩国军方将射程达3000～5500公里的弹道导弹归类为中程导弹，朝鲜则将此归类为中远程导弹。

报导指，韩国联合参谋本部表示，联参议长元仁哲在朝鲜试射导弹后同韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）通电话，共享相关情报，确认韩美联防态势。

朝中社周一介绍称，验收试射对正在生产装备的地对地中远程弹道导弹“火星-12”进行抽样检查，旨在验证武器体系的精准打击能力。通过此次试射，朝鲜国防科学院验证了“火星-12”的精准打击能力、安全性和可操作性。

韩联社报导指，据推测，若将“火星-12”的发射角度调为30-45度，最大射程将达4500-5000公里。平壤至关岛的距离约为3400公里，这意味着朝鲜实战部署能直接打击美国领土的武器。朝鲜曾在2016年4月举行的阅兵式上首次公开“火星-12”。2017年9月，朝鲜最高领导人金正恩曾参观“火星-12”试射，并宣布该武器实现服役，此次是朝鲜证实该武器投入实战部署。

朝中社称，朝鲜国防科学院考虑到周边国家的安全，在西北部地区以最大发射角度向东部海域发射导弹。朝鲜国防科学院公开了用搭载于导弹弹头的摄像机在空中拍摄的地球图片。朝中社未提及金正恩是否参观发射活动。据了解，此次是朝鲜自2017年11月试射洲际弹道导弹“火星-15”以来首次试射中程以上级别导弹。