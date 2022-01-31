美海军“杜威”号驱逐舰本月22日曾穿越台湾海峡

据香港《东方日报》1月31日报导，美国海军第7舰队发言人、海军中校西姆斯（Hayley Sims）向该报记者证实，美军阿利·伯克级导弹驱逐舰“杜威”号(DDG-105)于本月22日曾穿越台湾海峡。报导指，相信是美海军今年首次执行该任务。

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美海军第七舰队公共事务官员西姆斯通过邮件表示：”阿利·伯克级导弹驱逐舰‘杜威’号(DDG-105)于当地时间1月22日按照国际法规定在国际水域进行了一次例行的台湾海峡航行。”西姆斯称：“该舰通过台湾海峡显示了美国对自由开放的印度-太平洋的承诺。美军在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”

尽管美国海军第七舰队和海军官方推特尚未发布关于“杜威”号穿越台湾海峡的信息，但美海军官方推特曾于22日发布了该军舰20日在南中国海，与“约翰·爱立信”号补给舰(T-AO 194)进行海上补给行动的照片。“杜威”号导弹驱逐舰隶属于“卡尔·文森”号航母打击群。

报导指，美国总统拜登去年1月上任后，自2月至11月平均每月都有至少一艘美军舰艇通过台湾海峡，每次都会事后公布。对上一次公布已经是去年11月23日，直到31日在记者查询后，美方才承认本月有军舰过台湾海峡，但没有透露去年12月有否执行相关行动。