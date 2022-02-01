日本国会众议院通过关切中国人权状况决议

据日本放送协会（NHK）报导，日本国会众议院2月1日通过了一项对中国“严重人权状况”表达关注的决议，并敦促首相领导的政府采取相应措施。据悉，中国外交部负责人已向日方提出严正交涉。

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日本国会众议院周二通过的决议名为“关于新疆及其他地区严重人权状况的决议草案”。据NHK报导，该决议由包括执政的自民党和最大在野党、立宪民主党在内的国会议员提交，并在1日的众议院全体会议上进行了表决。

报导称，自民党和其他党团去年曾试图通过该决议，但未获通过。由于在北京奥运会开幕前再次努力通过该决议，该决议没有指明中国国家的名称或“侵犯人权”的说法，并避免了点名批评。在日本国会众议院全体会议之前举行的众议院指导委员会会议上，日本维新会、国家民主党和共产党发言赞成该决议，但认为它应该更清楚地说明中国政府的侵犯人权行为。

提交该决议的自民党政调会代理会长、众议院议员古屋圭司告诉记者称，“从在北京奥运会前做出决议的重要性的角度来看，措辞虽然克制，但今天能够做出决议，已经是一定的成就。我们将继续密切关注中国的人权状况，在某些情况下，包括进一步的决议。”

该决议内容包括：“近年来，国际社会对新疆、西藏、南蒙古、香港和其他国家的严重人权状况表示关切，包括侵犯宗教自由和强迫监禁。人权问题并不局限于一个国家的内部事务，因为人权具有普世价值，是国际社会的合法关切。”

决议称，“基于这种认识，日本政府在尊重每个民族和其他群体的文化、传统和自治的同时，考虑到自由、民主和法治的基本价值，应首先收集有关情况的事实资料，以确定这种严重的人权状况的全部范围。同时，应采取全面措施，与国际社会合作，监测和补救严重的人权状况。”

报导指，日本外务大臣林芳正就该决议表示：“我们在日美首脑会谈和七国集团会议上表达了对新疆维吾尔族人权状况的严重关切，我们一直在与拥有相同价值观的国家合作。 考虑到该决议的目的，政府将继续与国际社会密切合作，稳步开展工作。”

日本内阁官房长官松野博一稍早前在周二的例行记者会上表示：“重要的是，普世价值在中国也得到保障。日本的立场在各个层面都直接作用于中国。”

中国外交部发言人赵立坚对该决议的通过回应称：“日本部分政客置中日关系大局、国与国相处之道于不顾，强行拼凑所谓决议，是对中国人民的严重政治挑衅。”他指出，“中国外交部负责人已向日方提出严正交涉。中方保留采取进一步措施的权利。”