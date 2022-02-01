缅甸发生军事政变1周年 美英加再制裁军政府官员和相关实体

2022年2月1日，缅甸军方发动政变一周年之际，美国、英国与加拿大1月31日宣布对缅甸军政府司法官员实施联合制裁。美方还对涉军火买卖的两个缅甸实体与相关人员实施制裁。此外，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）就缅甸军事政变发生一周年发表声明强调，他支持缅甸人民，与他们站在一起，并希望缅甸重返一个包容、民主的社会。

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美英加澳新等9国和欧盟外交与安全政策高级代表星期一，就缅甸军事政变发生1周年发表了联合声明。声明称：“在政变周年之际，我们缅怀那些在过去一年中丧生的人，包括妇女、儿童、人道主义人员、人权捍卫者和和平抗议者。我们强烈谴责军政权在全国范围内侵犯和践踏人权的行为，包括针对罗兴亚人和其他少数民族和宗教的行为。我们对有关酷刑、性暴力和基于性别的暴力的可靠报告表示严重关切。”

声明表示：“我们对政变后又有40多万人逃离家园表示严重关切。我们还对全国各地不断加深的人道主义危机表示严重关切，并敦促军事政权为弱势人群提供快速、全面和不受阻碍的人道主义援助，包括为他们接种新冠疫苗。我们对大量人员被任意拘留以及国务资政昂山素季和其他被拘留的政治人物被判刑表示严重关切。”

声明称：“我们呼吁国际社会所有成员支持促进缅甸人民正义的努力；追究侵犯和践踏人权者的责任；停止向军方及其代表出售和转让武器、物资、双重用途设备和技术援助；继续支持缅甸人民满足紧急人道主义需求。我们强调，我们支持东盟‘五点共识’和东盟特使为支持和平解决缅甸人民的利益而做出的努力。我们呼吁军政权有意义地参与东盟为追求全面和紧急执行‘五点共识’所做的努力，这包括确保东盟特使能够接触到缅甸所有各方，包括支持民主的团体。我们也欢迎联合国秘书长缅甸问题特使的工作，并敦促军事政权与她进行建设性的接触。”

据路透社报导，美英加等西方国家早前已对缅甸军政府领导人敏昂莱等人实施了制裁，此次则针对起诉昂山素季的军政府司法官员予以制裁。据美国财政部介绍，周一总共对7人与两个实体实施制裁，包括军政府总检察长席达乌（Thida Oo，音译）；并指席达乌办公室对昂山素季罗织政治动机的罪名指控。

美方实施制裁的对象还包括被指为缅甸军政府从海外购买武器的一家军火采购机构、物流公司和相关人士。缅甸军方去年2月1日对民选政府发动政变，国务资政昂山素季与她所属的“全国民主联盟”（NLD）多名领袖均遭突袭且拘禁至今。76岁的昂山素季正面临来自军政府的一系列刑事和贪腐指控。

联合国秘书长古特雷斯30日在通过发言人发表的一份声明中，描述了由于暴力加剧、侵犯人权、贫困加剧以及军政府对人道主义状况恶化漠不关心而导致的多重危机。声明说：“缅甸所有人的多重脆弱性及其区域影响需要紧急应对”。古特雷斯强调，向有需要的人提供人道主义援助的准入“对于联合国和合作伙伴继续在当地提供服务至关重要。武装部队和所有利益攸关方必须尊重人权和基本自由。缅甸人民需要看到具体成果。”

此外，联合国缅甸问题独立调查机制负责人库姆吉恩（Nicholas Koumjian）31日发表声明介绍称，该机制将继续密切关注事态发展，以收集危害人类罪或战争罪等侵犯人权行为的证据。