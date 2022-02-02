斯里兰卡紧急向印度借钱买石油 再加欠债压力

处于严重经济危机中的斯里兰卡，今天从印度获得5亿美元的贷款，以资助其紧急购买石油产品，国内没有燃料发电的危机似乎获得了暂时的缓和。斯里兰卡正在与印度商谈另一笔10亿美元贷款，同时还希望从中国增加借贷。

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据法新社今天引述斯里兰卡官员们说，经过两周与印度的谈判，斯里兰卡将于周三签署一份5亿美元贷款的正式协议。这是在最近印度9.15亿美元的外汇援助基础上的又一借款举措。

据一位印度外交官说，"这5亿美元是为了使斯里兰卡能够从印度供应商那里购买石油产品，" 该外交官说，关于另一个10亿美元信贷额度的谈判也正在进行中，以资助斯里兰卡从印度进口急需的食品和药品。

这个拥有约2200万人口的岛屿国家斯里兰卡正在进行电力限制配给，该国还缺乏食品和燃料。火力发电站不再能够提供照明用电，输电网络也被打乱。一个规模巨大的燃煤电厂频繁发生故障，加剧了断电。该国居民已经在努力寻找厨用煤气和石蜡。

2019年复活节遭伊斯兰激进恐怖袭击，以及一年后的新冠病毒疫情，对斯里兰卡的经济产生了灾难性的影响，该国的旅游业遭严重打击，而旅游业是斯里兰卡外汇主要来源。此后，斯里兰卡政府不得不实施严厉的限制措施，以控制其外汇储备，特别是关闭某些外交使团，同时最重要的是，禁止大量进口。

据法新社说，但这些措施也减少了某些经济活动，导致了严重的短缺。食品商店被迫对大米和牛奶等也实施配给。食品通胀率在1月份创下了25%的新高。

斯里兰卡曾指望旅游业的复苏来提高其外汇收入，但高度传染性的Omicron冠状病毒变体使这些希望破灭，当局现在预计今年的外国度假者仅有100多万人。

自总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨于2019年上台以来，该国的外汇储备已从75亿美元骤降至去年12月底的31亿美元，这一数额仅能维持两个月的进口外汇付费。

国际评级机构已经下调了斯里兰卡的信用评级，因为担心其350亿美元的外债会被拖欠，其中约10%是欠中国的。该报道称，斯里兰卡正在向北京寻求更多的贷款，以帮助其偿还中国的债务。