日韩外相电话会谈 忧心朝鲜发展核武

日本外相林芳正3日与韩国外交部长郑义溶举行电话会谈，针对朝鲜开发核武、弹道导弹的问题，两人都认为这是威胁地区、国际社会和平稳定的行为，将与美国紧密合作解决。

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日本放送协会（NHK）报导，这场电话会谈是由日本提议，3日下午将近2点举行，会谈时间约35分钟。会谈中，两人对于朝鲜频频发射弹道导弹等深以为忧。为了解决问题，日韩两国，甚至是日韩美等3国应紧密合作。

另外，有关日本政府向联合国教科文组织（UNESCO）申请认定新潟县佐渡岛的金银矿山遗迹（佐渡金山）为世界文化遗产一事，郑义溶指出，该地曾涉强征朝鲜半岛（包括韩国）的劳工，对于日本政府的作法表达抗议。

郑义溶说，正确的历史观是韩日两国要发展前瞻关系的根基，日本政府的决定是不顾韩国人遭强制劳动的痛苦历史。

对此，林芳正表示，韩国片面的主张未根据事实，日本无法接受，对此表达遗憾。为了能申遗成功，将冷静且郑重的讨论。

有关慰安妇问题、战时征用工（遭日本企业强征的南韩劳工）的诉讼问题等，林芳正再度要求韩方应做好负责任且适切的因应。

不过，郑义溶重申韩方的主张，认为为了摸索解决受害者能接受的方案，日方应展现积极的态度。结果两人在会谈中针对这些议题，看法没有共同点。