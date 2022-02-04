北京冬奥：台湾选手黄郁婷穿中国队服引发的一场热议

参加2022北京冬奥会的台湾竞速滑冰选手黄郁婷穿着中国队服进行练习的影片在社交媒体上引发一场有关“运动与国籍”的热烈争议。

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黄郁婷后来已经将影片从个人社交媒体页面上移除，并表示中国队服是一位曾同在德国训练的中国队好友所赠送的礼物，并无其他含义。

黄郁婷：“运动归运动”

黄郁婷在个人脸书上回应说，“运动归运动，在运动界里，我们没有国籍之分，大家在赛场下都是很要好的朋友！我也不想要模糊焦点。”

她还说，“你可以不需要帮我加油，但请记得帮你想支持的运动员加油！虽然冬季运动在台湾很不热门，但还是有其他中华队的选手参赛，大家不要忘记去替他们加油！”

台湾体育署：提醒，不会处罚

对黄郁婷在练习影片中穿着中国队服引发的争议，台湾体育署副署长林哲宏表示，已经特别提醒选手要有这方面的敏感度，需特别注意。

林哲宏表示，黄郁婷与该名中国选手是在德国训练时认识的好朋友，通常选手训练结束离开前都会互相交换礼物，“所以她这次去北京练习时穿了这件服装。”

林哲宏说，黄郁婷已经为此表达歉意，比赛将按计划进行，体育署不会对她出赛有任何的处置，不过他已经特别提醒选手，在社交媒体上的发言，这方面的敏感度要有，要特别注意。

台湾教育部长潘文忠也致电包括黄郁婷在内的几位台湾冬奥选手，转达总统蔡英文和行政院长苏贞昌的关心与打气。

黄郁婷也在脸书发文表达感谢，“我会谨守本心，不忘初衷。”