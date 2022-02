美众院通过法案 强化对中竞争并正名台湾代表处

中央社报道:美国众议院4日表决通过美国竞争法案,以推动高科技研究及制造,强化美国对中国的竞争力,缓解全球电脑晶片短缺带来的问题。法案也呼吁行政部门将驻美代表处正名为“台湾驻美代表处”。

美国联邦众议院4日以222票同意、210票反对的些微差距通过全称为“2022年美国创造制造业机会和技术卓越与经济实力法”法案(America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022),英文字母缩写为“2022年美国竞争法”法案(America COMPETES Act of 2022)。

根据这项法案,美国将创立美国晶片基金,拨款520亿美元鼓励美国私营部门投资半导体生产等;授权450亿美元改善美国供应链、加强制造业、防止关键物品短缺并确保更多此类产品在美国制造。

法案也意在推动美国科学研究和技术创新,以及通过经济发展、外交、人权和同盟关係,确保美国全球竞争力和领导地位。

在长达超过2900页的法案内容中,也涵盖多项与台湾相关的条款,包括强化美台伙伴关係、协助台湾发展不对称防卫能力、协助台湾有意义参与包括世界卫生大会(WHA)等国际组织、强化美台双边经贸与科技合作。

法案也呼吁美国国务卿协商将台湾驻美代表处名称由“台北经济文化代表处(Taipei Economic and Cultural Representative Office)”改为“台湾驻美代表处 (Taiwan Representative Office in the United States)”。

美国总统拜登在法案通过后发布声明表达欢迎。他表示,众议院4日对美国更加强供应链、更低廉的价格、更多制造与良好的制造业就业机会,以及在21世纪超越中国与其他世界地区进行关键性投票。若美国想在全球保持竞争优势,就必须对这项法案进行投资,“美国不能等”。

美国联邦参议院已于去年率先通过“美国创新及竞争法”(US Innovation and Competition Act)法案,内容包括注资半导体产业520亿美元、授权1900亿美元来强化美国技术与研发,以和中国竞争抗衡。

但由于参众两院版本不同,两院必须透过协商寻求共识并重新表决通过,再将法案送交白宫由拜登签署后生效。