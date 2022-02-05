为谈判缓颊：美国恢复对伊朗的制裁豁免

2021年12月于维也纳举行的伊朗核问题谈判会场。

美国总统拜登的政府周五恢复对伊朗的制裁豁免，允许开展国际核合作项目，美国和伊朗就恢复2015年国际核协议的间接谈判进入最后阶段。自4月以来，美国和伊朗在维也纳举行了八轮间接会谈，旨在恢复协议，解除对伊朗制裁，以换取其限制发展核计划。第九轮会谈展开的时间目前尚未正式宣布，但对下周展开会谈的预期升温。

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据路透社报道称，美国恢复对伊朗的制裁豁免。相关的豁免允许俄罗斯、中国和欧洲公司执行防止核扩散工作，实际使得伊朗的核设施更难被用来发展核武。美国前总统特朗普退出伊核协议，并于2019年和2020年取消这些豁免。

间接会谈的目的在于让美国重返协议，并让伊朗重新遵守协议。

美国国务院已经向国会提交一份由国务卿布林肯签署的报告，解释恢复豁免将有助于在维也纳举行、有关重返伊核协议的会谈。该协议的正式名称为伊朗核协议《联合全面行动计划》(JCPOA)。路透社说根据所看到的报告副本，“这些活动的豁免旨在促进讨论，将有助于完成一项关于共同恢复全面实施JCPOA的协议，并为伊朗恢复履行JCPOA的承诺奠定基础。”

该报道说，自4月以来，美国和伊朗在维也纳举行了八轮间接会谈，旨在恢复协议，解除对伊朗制裁，以换取其限制发展核计划。