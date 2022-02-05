安理会讨论惩罚朝鲜接连试射导弹吵翻 一如既往呈现分歧

在朝鲜议题上联合国安理会仍有很大分歧。针对朝鲜1月份的一连串导弹试射，北京阻止了美国在联合国对平壤实施新的制裁的努力。而安理会成员国和日本的外交官对今年1月初以来的九次弹道导弹发射表示关切，美国呼吁在周五召开紧急会议。在不到一个月的时间里，这是在联合国的第三次会议。

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据本台在纽约的记者Carrie Nooten报道称，在安理会会议之前，中国大使谴责了针对朝鲜的对抗、谴责和制裁的恶性循环。1月，中国曾阻止对朝鲜人的个别制裁。对中国大使张军来说，下一步的行动应该由华盛顿来做。“切都已经在美国的手中了。他说："如果美国想看到事情得到疏通，他们应该表现出更大的诚意和灵活性。”

中国大使在安理会关于朝鲜问题的会议前的这一罕见声明中辩解说，“在美国前总统特朗普对朝鲜采取的政策行动后，我们看到了朝鲜暂停了核试验，我们看到了朝鲜暂停洲际弹道导弹发射。” 据中国大使说，“相反，最近几个月，我们目睹了对抗、谴责和制裁的恶性循环。” 张军说对此表示遗憾。中国1月份在联合国阻止了按照华盛顿提议的措施模式对朝鲜人进行个别制裁。

张军说，华盛顿应该向朝鲜提供更具吸引力的行动。但美国和安理会其他七个成员国并不打算在其发射导弹的记录和这么多违反决议的行为之后对朝鲜给予 "奖赏"。华盛顿向其14个成员国提出了一份谴责朝鲜最新导弹试验的议案。

但是安理会不可能获得一份联合声明：因为加蓬、加纳、肯尼亚、墨西哥和印度加入了中国和俄罗斯的行列，而且这些国家通常都会维护平壤。

美国驻联合国大使琳达-托马斯-格林菲尔德警告说，安全理事会仍然缺乏团结。据她批评说，安理会继续沉默的代价太高了。她说：“这将鼓励朝鲜进一步藐视国际社会。” 她还恼怒地说，“在朝鲜人民挨饿的情况下花数百万美元进行军事试验，表明朝鲜没有为人民考虑。”

据法新社说，据外交人士透露，美国起草联合国安全理事会联合声明，准备谴责朝鲜接连试射飞弹，但中、俄不愿响应。中国和俄罗斯等国家拒绝签署。

中国和俄罗斯一向在联合国安理会挡下有关朝鲜的措施，去年还提出议案，要基于人道理由放宽对朝鲜的制裁，但因得不到足够支持而未进入表决程序。

星期五当地时间稍晚这场有关朝鲜的会议是一个月内的第3场。上次会议是在上月20日举行，当时阿尔巴尼亚、巴西、英国、法国、爱尔兰、挪威、阿拉伯联合大公国、美国等8个安理会成员国加上日本，联合发布声明谴责朝鲜试射弹道导弹。另外7个安理会成员国则拒绝签署这项声明，包括中国、加彭、迦纳、印度、肯亚、墨西哥和俄罗斯。

前述美国等8国加上日本，今天再度由美国带头发布新的声明，呼吁朝鲜「停止破坏稳定的行动，并恢复对话」。声明还提到：「我们持续呼吁朝鲜民主主义人民共和国正面回应美国和其他国家的提议，在不设前提的条件下会晤。」声明也向其他安理会成员国喊话，称「安理会持续缄默的代价太高」，「这会让北韩胆大妄为，更加蔑视国际社会，习以为常地触犯安理会决议，进一步破坏区域稳定，并持续威胁国际和平安全」。