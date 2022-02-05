根据日本官方所做的题为《世界经济潮流》报告，告知日本所处经济环境，指出日本经济深度依赖中国的进口，对从中国进口依赖度较高的种类占整体的逾2成。报告认为“如果进口来源依赖特定国家的倾向增强，那么应对供应危机等风险将更加困难。做好准备很重要。” 并指出有必要强化具有脆弱性的供应链。

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据共同社报道称，日本政府报告指出逾2成进口商品依赖中国。

根据日本内阁府3日发布的《世界经济潮流》报告，2019年的共约5000个种类中，来自中国的进口按金额计算占5成以上的有1133个种类，达到23%。服装、游戏机和口罩等家庭用品外，手机和电脑的占比也很高。

美国的该项数据为590个种类，德国为250个，日本比较突出。报告分析称，如果来自中国的进口迟滞，那么消费者平时购买的成品容易受到影响。

此外，不仅限于中国，金属等工业原材料也有从特定国家的进口占比过半的种类。报告指出“这是若主要进口来源国发生某种危机，原材料供应就容易受到制约的构造”，担忧对生产活动的影响。

据共同社说，对于新冠疫情蔓延初期发生的口罩极其短缺、以及导致汽车制造商不得不减产的半导体不足等供应链相关问题，来自经济安全角度的关注也在高涨，各国正在加紧应对。