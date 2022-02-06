越南足球厉害了：今又踢败台湾女足

亚洲杯女足附加赛，台湾队今天以1比2不敌越南，不过还未与世界杯说再见，明年2月将与另外9支球队进行洲际附加赛，争取最后3个名额。原本台湾队今天只要踢平越南队就可以晋级获取世界杯赛入赛资格。但台湾队日前在泰国比赛后报告多人染疫，实力大减。此前，越南男足淘汰了中国大陆男子足球国家队，致使中国队晋级世界杯赛梦断。

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据中央社今天报道说，女足亚洲杯上台湾1比2不敌越南，台湾进世界杯还要再等等。

台湾队今天只要踢和越南就可以取得暌违32年的世界杯女足赛资格，不过7名染疫球员中，虽然陈燕萍赛前检测呈阴性可以出赛，但仍有6名球员无法上场。

开赛第7分钟，越南队就靠着角球开到远柱的头球入网，在上半场取得1球的领先；但下半场开赛不久，苏育萱又在禁区内起脚破网，将比数追平。只是越南队随后马上反击，长传到禁区后，转身劲射得手，台湾队终场就以1比2败北。

该报道称，越南取得史上第一次世界杯女足资格，不过台湾队也尚未完全绝望，明年2月将在新西兰与澳洲与来自各洲的另外9支球队争夺最后的3个名额。

此前，越南男足淘汰了中国大陆男子足球国家队，致使中国队晋级世界杯赛梦断。