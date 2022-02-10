北京奥运：韩国外交部呼吁“外国领事馆尊重驻在国国民情绪”

韩国外交部发言人崔泳杉2月10日在例行记者会上表示，外国使领馆在对当地媒体报道和政客言论公开表态时应尊重驻在国国情和国民情绪，慎重行事。

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中韩两国之间的争论与分歧从奥运会开幕式第一天开始就始终没有停止，韩国国内谴责奥运会开幕式朝鲜族人身穿韩服属于文化掠夺，包括韩国总统参选人李在明（Lee Jae-myung）在内的一些政客都就此事件批评中国。之后两名韩国选手在短道速滑被裁判判定犯规，导致中国选手入选，引发韩国方面向国际滑冰总会提出书面抗议，不过，该抗议遭到驳回。引发韩国舆论的哗然。韩国《中央日报》报道说，从社群网站反应可以看出韩国年轻人的仇中情绪不断升温，在网上怒骂中国相关选手的名字，还有辱骂中国的用语也登上韩国地区推特的热门关键字。纽约时报报道说，一些韩国粉丝在社交媒体上表达了对中国的愤怒。一封要求韩国政府直接抗议判罚的请愿书被递交到了韩国总统府青瓦台的官方网站，截至周三，请愿书已获得了超过1.6万份签名。

对此，中国驻韩使馆两度作出回应，中方表示，韩国体育代表团和部分媒体质疑北京冬奥会短道速滑比赛存在“不公正判罚”。这本是技术性问题，应由专业权威机构予以评判。但一些韩国媒体和政客将矛头指向中国政府和整个北京冬奥会，甚至煽动反华情绪，毒化了两国国民间的感情，引起中国网民的反击。中方对此不得不表示严重关切，阐明严正立场。

此外，中方还就“韩服争议”阐明立场，称这些传统文化既是半岛的，也是中国朝鲜族的。

韩国国内有舆论认为中国驻韩大使馆作为外交使节，公开批评韩国国内舆论和政界人士言论的行为是过度应对和越权。也有评论认为，中方的表现或唤起中国政治僵硬的体制等印象，反而助长韩国民众的反华情绪。

纽约时报评论说，对许多中国评论员和粉丝来说，中国迄今为止的成功是对2018年平昌冬奥会大快人心的复仇。在那届冬奥会，多名中国短道速滑选手因裁判判罚而被取消资格，而一些中国选手和粉丝认为是韩国选手犯规。

帮助中国赢下混合团体2000米接力赛金牌的武大靖在周一对记者表示，该场胜利“是非常解气的”。

中韩两国一直寻求在一个动荡地区保持稳定关系，但韩国公众对中国的不信任与日俱增。2017年，因为北京声称韩国正在部署的反导防御系统将损害中国国防体系，在华的韩国企业遭到了民众抵制。许多韩国人也对中国支持朝鲜感到不安。

近段时间，中国媒体开始重新炒作已经退役的中国短道速滑选手王濛在十多年前的一次采访。

“我的目标就是把韩国队干掉，每一个项目都是把韩国队干掉，”王濛说。“不管怎么样，一定要把韩国队滑到我们身后，这个是必须要做到的。”