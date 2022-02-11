日美澳印四边机制外长会议聚焦中俄

日美澳印“四边机制”（Quad）外长会议今天于日本时间11日下午在澳大利亚召开。据共同社说，除了应对加强海洋活动的中国，会上也将磋商紧张的乌克兰局势。美国国务卿布林肯呼吁有必要阻止俄罗斯进攻乌克兰。法新社则报道称，日美澳印四方安全对话外长会谈，旨在深化合作抗衡中国，希望削弱中国在亚太地区不断扩张的势力。

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据共同社报道称，日美澳印四边机制外长会议将磋商对华对俄议题。

就俄罗斯与乌克兰危机，美国认为俄罗斯在乌克兰边境附近持续增强战斗力，加强了警戒。但印度一贯与俄罗斯关系密切，日本也抱有北方四岛领土问题。能否显示作为Quad的一致对应尚不清楚。布林肯8日在前往会议举办地墨尔本的飞机上，强调称乌克兰局势“是我们着手应对的课题的核心”。负责东亚太平洋事务的助理国务卿克里滕布林克4日也表示，“若考虑到对国际秩序威胁的严重性，那么乌克兰局势将是外长提出的重要问题之一”。

但在对俄方面，Quad的团结蒙上了阴影。美国1月31日围绕乌克兰局势，要求召开联合国安理会公开会议。在因俄罗斯反对而投票询问是否开会之际，担任非常任理事国的印度弃权，为俄罗斯增添了助力。

俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基在推特上发帖称“印度有勇气抵抗美国的强迫”，对美国而言是大失脸面。在Quad外长会议上，争取自由开放的国际秩序的“共享价值观”（国务院副发言人语）也将受到考验。

共同社说，美国制定了与中国全力竞争的外交战略，把日美澳印四方安全对话Quad作为其核心之一。

法新社今天报道称，日美澳印四方安全对话外长会谈，旨在深化合作抗衡中国，希望削弱中国在亚太地区不断扩张的势力。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）在会前说：「我们团结在一起就是个重要的自由民主国家网络，致力于务实合作，确保所有不分大小的印度太平洋国家都能在不受胁迫的情况下自主做出战略决策。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，虽然俄罗斯对乌克兰的威胁占去华府目前大部分心力，但中国的发展才是对「传统秩序」更长期的挑战。 布林肯抵达澳洲前说：「世界很大。我们的利益是全球性的，大家也都很清楚我们对亚太和印太地区的关注。」 布林肯在会谈前夕告诉「澳洲人报」（The Australian）：「我心里几乎不怀疑，随着时间拉长，中国的野心是成为首屈一指的军事、经济、外交和政治强国，不只是在区域，而是在全世界。」

法新社说，四方安全对话成立于2007年，但要等到10年后，当中国积极在南海部署军力并与印度发生严重边境冲突后，这个联盟才真正稳固。

四方安全对话成员国曾于2020年在孟加拉湾举行联合海上演习，今天在墨尔本的会谈则旨在深化其他领域的合作，例如对抗新冠病毒，以及针对第5代行动通讯（5G）网络等关键资讯技术议题进行协调。

中国虽是四方安全对话关注的焦点，但4个成员国表示，这次的墨尔本会议是关于务实合作，以及布林肯所言针对一系列挑战的「正面愿景」，例如针对技术标准的共识，还有在健康和气候变迁议题上的合作。