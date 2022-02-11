朝鲜一网络战军官寻求庇护不成在俄国被捕

朝鲜军方一位网络战军官因为寻求叛逃和庇护不成而遭俄国警方逮捕，目前被转交给朝鲜驻海参崴总领馆后一直被拘押在某个秘密地点。美国之音朝鲜语组引述知情人士以及掌握的文件报道说，这位叛逃不成而被捕的朝鲜官员名叫崔金哲，是朝鲜人民军一位高级信息技术专家，军衔为少校。

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现年33岁的崔金哲原本被外派在海参崴工作。去年7月，他决定向联合国难民署（UNHCR）驻莫斯科办公室寻求庇护，随即离开他的工作岗位出走。

海参崴一直与朝鲜保持着密切的联系。尽管联合国禁止各国雇佣朝鲜公民，大批朝鲜人仍然被秘密派往俄国的远东地区工作挣钱，然后将挣得的卢布送回国内，既养活家人，又帮助当局获得急需的硬通货。

日本共同社曾经报道，联合国安理会2017年12月通过禁止雇佣朝鲜工人的2397号决议之后，一批原来在香港受雇的朝鲜信息技术人员就秘密转往海参崴，以图躲避联合国的禁令，继续挣取外汇寄回朝鲜。

根据美国之音对多位与崔金哲有过交往的消息人士的采访，崔金哲离开在海参崴的工作岗位后，立即逃往距离海参崴大约一个小时车程的拉兹多利诺耶市，以躲避朝鲜当局立即对他展开的搜捕行动。可是去年9月，崔金哲在拉兹多利诺耶市被当地警方逮捕，并被移交给了朝鲜驻海参崴总领馆。崔金哲也就从那时起就被朝鲜驻海参崴总领馆关押在一个秘密地点。

朝鲜最高领导人金正恩一贯重视该国的信息技术发展和网络攻击能力。金正恩2013年将网络战与核武和导弹并列，称之为保证“军事打击能力的”“全能剑”。朝鲜政府也会将一些年轻的学生专门培养为信息技术以及网攻黑客专家。

根据美国之音朝鲜语组掌握的崔金哲的证件和证书，他就曾经被朝鲜当局这样精心培养训练过。崔金哲是在平壤受的教育，初中高中上的都是名校，后来又在金策工业综合大学读了本科和研究生。金策工业综合大学几乎所有的毕业生都被派去从事网络攻击工作。

尽管崔金哲受过严格的训练，而且也是人民军中的精英人士，但是当他出国工作时，他还是无时不刻不在当局的严密监视之下，开始是在中国，后来是在俄国。

崔金哲2019年被派到海参崴，作为一位电脑密码专家，他隶属一支网络战部队，任务包括情报作业和赚取硬通货。

消息人士告诉美国之音，崔金哲决定叛逃，是因为他对未来的希望破灭了。他在国外工作期间，朝鲜国内丝毫没有任何变化。

“他年轻。他说他不想为金正恩政权赔上自己的一生。这个政权完全靠谎言和高压统治。他说他的梦想是幸福地生活在一个自由的世界，”消息人士说。

这位消息人士说，他最后一次收到崔金哲的信息是去年9月20日，也就是他被俄国警方逮捕的那一天。

“我收到崔金哲发来的一则求救的简讯。他说有5位警察过来找他，”消息人士说。

俄国警方后来将崔金哲交给了朝鲜驻海参崴总领馆。美国国务院发表的人权报告指责俄国警察经常应平壤的要求，搜捕和移交朝鲜的叛逃者。

几位消息人士向美国之音朝鲜语组表示，崔金哲被捕后之所以至今尚未被押回朝鲜，是因为朝鲜当局担心他会把新冠疫情带回朝鲜。朝鲜为了防堵疫情，自2020年1月起就几乎完全切断了与全世界的联络。

消息人士说，他们之所以要向美国之音朝鲜语组披露崔金哲叛逃不成被拘押的遭遇，就是希望通过美国之音等媒体的报道，让国际社会能够介入，关注并救助崔金哲。