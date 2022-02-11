澳媒：中国间谍试图在联邦选举中暗助工党候选人 工党否认

澳大利亚的国家安全机构担心一个富有的中国商人，通过间谍网络，干涉澳大利亚选举，暗助工党候选人。根据澳大利亚国家反间谍机构 ASIO 称，挫败了干预选举阴谋。多家澳大利亚媒体报道此一消息。

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据《悉尼先驱晨报》今天报道称，本周三晚上，澳大利亚国家反间谍机构 ASIO 负责人迈克·伯吉斯 (Mike Burgess) 在他的年度威胁评估中公开披露了这一阴谋，但他拒绝透露这个阴谋行动背后的国家，以及涉及的选举是联邦、州还是地方选举。但多名未获授权公开发言的安全消息人士已向《悉尼先驱晨报》和《时代报》证实，中国情报部门是该阴谋的幕后黑手，并且涉及新南威尔士州的选举。

澳大利亚国防部长彼得·达顿（Peter Dutton）周四罕见公开批评工党，称中国共产党“已经决定了他们将在下一次联邦选举中支持谁”。达顿称，“中共选择的是这个家伙作为候选人。”

反对派工党领导人Anthony Albanese立即反驳，并称达顿先生对某人犯有叛国罪或煽动罪的指控必须受到最严格处理。据达顿回应称，他“并没有对反对派领袖提出指名道姓的指控”。他说，“我只是对中国政府的行动发表评论，而且完全有理由。”

据安全消息人士证实，国防部长指的是中国干涉新南威尔士州工党预选程序的阴谋。据该报道，澳大利亚总理斯科特·莫里森与反对党工党领袖都已听取了有关这一阴谋消息的简报。

据工党领袖Albanese 周五表示，他“对该党所有候选人都充满信任，澳大利亚国家反间谍机构ASIO 负责人从未向工党任何候选人表示过任何担忧”。工党领袖说，“我今天与ASIO 负责人 Burgess 还交谈过，他重申他没有对工党任何候选人表示担忧。”

但据Burgess在周三晚上的讲话中说，试图干预澳大利亚选举进程的外国现在处于高度戒备状态。据Burgess说，此案涉及一名富人，他暗中寻求促进外国势力的利益并破坏澳大利亚的主权。

据媒体说，有问题新议员可能会被要求提供有关该党在国防政策、人权、外国投资或贸易方面的立场信息，然后将这些信息发送给外国势力。