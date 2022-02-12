IAEA专家将赴日验证福岛处理水排海安全性

据日本经济产业省稍早宣布，国际原子能机构（IAEA）的专家将于2月14日～18日到日本验证东京电力福岛第一核电站处理水的安全性。国际原子能机构将通过实地考察等来确认处理水中所含的放射性物质的量和排放方法是否安全。一直反对将处理水排入海洋的中国等国的科学家也将参加考察。

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据日本经济新闻报道称，IAEA专家14日赴日验证福岛处理水排海安全性。

此消息由日本经济产业省于2月7日宣布。

自2011年发生核电站事故以来，中国、韩国等10多个国家和地区对日本产食品持续实施进口限制。日本经济产业省希望通过国际原子能机构验证处理水的处理方法和实施体制来提高透明性。向国内外证明向海洋排放的安全性，促进各国取消进口限制。

日本政府在2021年4月确定了向海洋排放处理水的方针。东电计划2023年春季左右向距离核电站岸边1公里左右的海中排放处理水，持续对当地渔业从业者等相关人员进行解释。

另外，联合国属下国际原子能署验证福岛处理水排海安全性引发关注。目前，台湾当局酝酿开放日本福岛地区5县食品进口，但引发反对党特别是国民党抗议，该党以保护台湾人民食品安全为理由呼吁就福岛称“核食”议题举行全民公决。目前世界上只有台湾以及中国大陆禁止进口日本福岛食品。