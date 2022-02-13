多次试射弹道导弹：布林肯批朝鲜正在挑衅

美国国务卿安东尼-布林肯星期六说，朝鲜最近的弹道导弹试验 "处于挑衅阶段"。布林肯与韩国同僚郑义勇以及日本外相林义正在美国夏威夷州檀香山的三国外长会议上重申了他们在面对朝鲜威胁时的团结。美日韩三国在一份联合声明中呼吁，平壤必须停止非法行动并参与对话，并谴责朝鲜自今年年初以来的七次导弹试验破坏了稳定。

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据法新社今天报道称，美国国务卿布林肯在与他的同行们举行的联合新闻发布会上说，朝鲜 "正处于挑衅阶段"。不过美日韩三国外长说，华盛顿、东京和首尔对平壤并没有敌意，将继续寻求无先决条件的对话。

美国国务卿布林肯补充说，"我们继续寻找让（朝鲜）对该国行动负责的方法"，并称华盛顿最近对与金正恩政权有关的八名个人和组织的施行制裁。

布林肯是在结束太平洋之行，前往澳大利亚和斐济的回程中在夏威夷停留。在墨尔本，布林肯出席了四国联盟的会议，该联盟由美国、澳大利亚、日本和印度组成，旨在对抗中国在亚太地区日益增长的影响力。

法新社说，在为期一周的访问中，白宫发布了一份18页的文件，强调印太地区对美国利益的核心地位。据布林肯在檀香山说："这一战略反映了一个基本事实，即在这一地区发生的事情比世界上任何其他地方都要影响美国人和各地人民的生活。