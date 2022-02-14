印度以担忧国安和用户隐私为由再禁54款中国手机应用

据印度《经济时报》 2月14日报导，印度政府已对超过54个对印度国家安全和用户隐私构成威胁的中国应用程序发布了禁令。据了解，印度电子和信息技术部禁止属于腾讯、阿里巴巴等大型中国科技公司的应用，这些应用是印度在2020年已经禁止的中企应用的经重塑品牌或“转世”的版本。

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据了解，印度电子和信息技术部还指示包括谷歌Playstore在内的顶级应用程序商店屏蔽这些应用程序。一位官员说：“这54个应用程序已经被阻止在印度通过PlayStore访问。”

据《印度斯坦时报》报导，印度电子和信息技术部已收到来自内政部的请求，要求其根据《信息技术法》第69（A）条的紧急条款禁止这54个应用程序。本次被禁止的应用程序包括Beauty Camera、Sweet Selfie HD、Beauty Camera - Selfie Camera、Equalizer & Bass Booster、CamCard for SalesForce Ent、Isoland 2: Ashes of Time Lite、Viva Video Editor、Tencent Xriver、Onmyoji Chess、 Onmyoji Arena、AppLock 和 Dual Space Lite等等。

自2020年6月以来，印度政府从第一轮的约59个应用开始，总共禁止了约224个中国应用程序。印度政府在2020年6月29日禁止了59个中国应用程序，随后在2020年8月10日禁止了47个相关/克隆应用程序。此后，118个中国应用程序在2020年9月1日被禁止，同年11月19日又有43个应用程序被禁止。

根据印度内政部分享的一份报告，最新一轮被宣布禁止的这些应用程序要么是克隆版本，要么具有隐私问题和安全威胁。报导提及，印度电子和信息技术部在一份声明中称：“这些收集的实时数据被滥用，并被传送到位于敌对国家的服务器。这将使他们能够汇编大量的个人数据，供那些敌视印度主权和完整的人挖掘、整理、分析和剖析，并用于危害国家安全的活动。”

该声明称：“此外，还有其他严重的问题，因为这些应用程序中的一些可以通过摄像头/麦克风进行间谍和监视活动，访问精细的位置（GPS），并进行恶意的网络活动，类似于以前被封禁的应用程序。这些应用程序据称从事损害国家主权和完整的活动，也对印度的国家安全和国防构成严重威胁。”

印度《经济时报》的报导援引一位高级官员的话说，“许多来自腾讯和阿里巴巴所属的应用程序，已经转手以隐藏所有权。它们也被托管在香港或新加坡等地，但数据最终被送往中国目的地的服务器”。该官员称：“即使是字节跳动拥有的TikTok和腾讯的微信等应用程序，也可以通过APK文件等其他方式下载，政府已经注意到了这一点。”

谷歌在一份声明中说：“在收到根据《信息技术法》第69（A）条通过的临时命令后，按照既定程序，我们已经通知了受影响的开发商，并暂时封锁了对仍在印度Play Store上的应用程序的访问。”腾讯和阿里巴巴没有立即发表评论。

按应用安装量计算，印度是迄今为止在该领域全球最大的市场。据分析公司 App Annie 的数据显示，去年，各类应用程序在印度的下载量超过 250 亿次。