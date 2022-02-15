日本首相岸田文雄15日将与乌克兰总统电话会谈

据透露，岸田首相日本时间15日夜，将与乌克兰总统泽连斯基就目前紧张状况升级的乌克兰局势等进行电话会谈。

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这将是岸田首相与乌克兰总统泽连斯基的首次会谈，预计他们将就乌克兰日益警惕的俄罗斯军事入侵等交换意见，岸田首相将表示支持乌克兰的主权与领土完整。

据日本政府称，截至14日，仍有约130名日本人留在乌克兰，预计在电话会谈中也会就保护日本人的问题及缓和紧张局势交换意见。

14日，岸田首相指示相关大臣“竭尽全力应对日本国民的保护并进行外交的努力”，而在自民党干部会议上，岸田指出：有关“俄罗斯制裁案的具体细节”，我们正在与美国和欧洲主要国家磋商。

日本外相林芳正12日，在外访地美国夏威夷再次呼吁日侨迅速撤离乌克兰。对于乌克兰紧张局势，林芳正15日在内阁会议后的记者会上宣布，已在西部城市利沃夫开设临时联络处，负责保护日本国民。 日本驻首都基辅大使馆功能正在缩减，我们将视情况考虑是否将大使馆功能迁至利沃夫。

美国国防部发言人柯比14日表示，乌克兰边境附近的俄罗斯军队“在过去 24 至 48 小时内继续集结”，并表示随时可能发生军事入侵。美媒报道称，俄罗斯军队已经离开集结地点出发，并开始转向进攻态势。

美国哥伦比亚广播公司新闻报道称，俄军部分部队已经开始离开俄军集结地，转向“进攻态势”。卫星图像证实，他们正在结队移动，据说远程火炮和火箭发射器等设备正在移动到发射位置。