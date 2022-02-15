朝鲜核试验场附近发生小规模天然地震 疑核试验后果

朝鲜已关闭的核试验场附近发生了一系列小规模的天然地震，在平壤暗示或将自2017年以来首次恢复试验之际，凸显出了该地区的地质不稳定性。根据韩国气象厅(KMA)，在过去五天里，该地区至少发生了四次地震。朝鲜在2018年关闭该试验场时，邀请少量外国媒体记者观看拆除，当着他们的面对坑道入口进行了爆破，宣称不再具有核实力。不过朝鲜当局拒绝了让国际专家检查关闭情况的要求

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据路透社今天引述消息报道称，朝鲜核试验场附近发生小规模天然地震。据韩国表示，最近一次是周二上午的规模2.5地震，震央距离丰溪里核试验场约36公里。周一该地区报告了两次规模2.3的地震，上周五有一次规模3.1的地震。

位于朝鲜东北部的丰溪里是朝鲜唯一为外界所知的核试验设施。最后一次已知的武器试验是在2017年9月，当时朝鲜引爆其第六枚也是最大的核弹，并声称是一种热核武器。专家们指出，在那次引爆后的几周内，核试验基地附近出现了一连串微震和山体滑坡，表明这次大规模爆炸破坏了该地区的地层稳定，那边以前从未发生过天然地震。

韩国政府专家表示，在2020年发生过这样一次地震后，核爆炸似乎已经永久改变了该地区的地质状况；一些专家则担心，如果朝鲜再次使用该基地，可能会让放射性污染泄出。

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的退休分析员Frank Pabian说，核试验引起地震活动的情况并不罕见，其他主要核试验场都有过记录，如美国的内华达试验场和前苏联在哈萨克斯坦的塞米巴拉金斯克试验场。Frank Pabian说，“这样的地震应该不会阻止未来再次使用丰溪里核试验场，”他说，“唯一的区别是，未来任何试验将只限于以前未使用过的坑道。”

由于与美国及其盟国的会谈缺乏进展，朝鲜领导人金正恩表示不再受自行承诺的暂停试验的约束，朝鲜在1月暗示，正考虑恢复核武器或远程弹道导弹的试验。

据路透社说，不过，该试验场自关闭以来，监测团体表示，到目前为止的卫星图像显示，除了例行的安全巡逻和维护之外，丰溪里没有重大的活动迹象。