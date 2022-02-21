日本新预算：军费创新高

日本国会的一个关键委员会周一批准了政府下一财政年度创纪录的9,400亿美元的初步支出计划，从4月开始的新财年的预算规模为107.6万亿日圆(9,361.4亿美元)，是日本最大的初步支出计划，其军费国防支出也创新高。这项庞大的预算方案也将增加日本的债务负担。日本债务负担是工业化国家中最重的，相当于日本5万亿美元经济规模的两倍以上。

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据路透社今天报道称，日本创纪录的9,400亿美元预算将于3月提交国会批准，其中国防支出创新高。

日本国会的一个关键委员会周一批准了政府下一财政年度创纪录的9,400亿美元的初步支出计划，为预算案在3月获得国会全面通过奠定了基础。首相岸田文雄指望该预算能将这个世界第三大经济体从新冠疫情引发的低迷状态中拉出来。本季度日本经济将放缓到爬行状态。

预算案于周一由众议院预算委员会的执政党议员批准。经执政党和反对党派同意，该预算案将于周二在全体会议上进行表决。

鉴于执政党派在议会两院占多数席位，预算案将在提交参议院30天后生效。

这是自1999年以来最快的一次预算制定。

路透社引述分析师表示，更大数额的支出意味着决策者的财政纪律正在减弱，他们指望日本央行的超宽松货币政策来保持低借贷成本。预算包括5万亿日圆的紧急新冠抗疫费用，规模创纪录的5.37万亿日圆国防支出，而36.3万亿日圆的福利费用和24.3万亿日圆的偿债费用占到年度支出的一半以上。