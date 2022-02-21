日驻澳大使：在激光照射军机事件上，东京支持澳大利亚

澳军巡逻机本月17日被指遭到中国海军舰艇激光照射，就澳洲政府要求中方对该事件进行解释，日本驻澳大利亚大使山上信吾2月21日在参加智库论坛活动时表示：“我很确定，在这个问题上，东京完全支持澳大利亚。”他称，日本自卫队的船只也曾以类似的方式成为目标。

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山上信吾周一参加了由澳大利亚国际关系研究所（AIIA）举办的论坛活动，并就日澳双边关系和合作，以及印太等区域性和国际问题进行了发言。此前，澳大利亚政府称，澳军巡逻机本月17日遭到中国海军舰艇激光照射。澳洲总理莫里森（Scott Morrison）在事发后要求中方对此进行解释。

莫里森在21日的记者会上表示：“我们在周末看到，关于一艘中国海军舰艇使用激光瞄准澳大利亚国防军侦察机的报道。这是完全不可接受的。因此，我们要求对该舰上发生的行为进行调查。这很危险，很鲁莽，而且对于一个先进的海军来说，这是不专业的。因此，我们希望中国就这些问题提供一些答案，我们正在通过那些适当的渠道来实现这一目标。”

莫里森称：“而且我们期望，不仅仅是澳大利亚，该地区的所有国家都要求对此作出答复，因为这次是澳大利亚的侦察机。下一个是谁？因此，非常重要的是，中国要为在我们的专属经济区的这种鲁莽行为作出解释。他们完全有权利在那里并通过这些水域旅行。就像澳大利亚船只完全有权通过南中国海，以及英国人、美国人、日本人、法国人、德国人和加拿大人以及其他所有人在那里航行一样。但是，周末在那里发生的事情是不对的，我们希望得到充分的解释。”

据了解，山上信吾当天在墨尔本的活动中就该事件发言表示：“我非常确信，在这个问题上，东京完全支持澳大利亚。”他称：“我认为任何参与过国防或国家安全问题的人都会很容易同意......这是一种挑衅（和）非常危险的行为。”他还补充说，中方还在东海有争议的水域用激光瞄准了日本船只。

山上信吾称：“这是我们以前经历过的经验，我们的自卫队船只也曾被（中国）的激光瞄准过。”据澳大利亚广播公司（ABC）报导，不过，山上信吾也强调，虽然对挑衅做出“坚定”的反应很重要，但日本海上自卫队也非常谨慎，不会“以情绪化的方式做出反应”。

山上信吾说，例如，如果中国海警船只接近日本拥有主权声索的争议水域时，东京会谨慎的避免通过向同一地区派遣全副武装的海军舰艇来加剧紧张局势。他称：“这是我们以专业方式处理此事的方法，而不使事情升级。”

北京方面，中国外交部发言人汪文斌在出席21日的例行记者会时就相关问题表示：“经向中方有关部门了解核实，澳方发布的消息不属实。”他称：“中方舰船在公海海域正常航行符合相关国际法和国际实践，完全正当合法。我们敦促澳方尊重中方舰船依据国际法在相关海域享有的合法权利，停止恶意散布涉华虚假信息。”

此外，山上信吾在活动中就澳洲希望通过澳英美三方安全协议（AUKUS）获得核动力潜艇表示，“我们对创建三方安全协议没有任何担忧，相反，我们强烈支持。”关于日澳贸易关系问题，他说：“我们互相帮助，我们一起增长。我们一起成为先进的经济体。”

就俄罗斯进一步入侵乌克兰的可能性对台湾海峡意味着什么的提问，山上信吾称：“我们应该谨慎地进行简单的比较。但话虽如此，通过武力和恐吓改变现状是有共同之处的。”