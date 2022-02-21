法外长会见印度、印尼外长 印太地区部长级论坛周二在巴黎举行

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月20日与来访的印度外交部长苏杰生(S. Jaishankar)和印度尼西亚外交部长蕾特诺（Retno Marsudi）分别举行了会谈。包括上述两国外长在内的30多国和欧盟及区域性组织代表，将参加22日在巴黎由目前担任欧盟轮值主席国的法国主办的“印太地区部长级论坛”首次会议。

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据法国外交部的声明介绍，勒德里昂和苏杰生在会谈中重申了法印两国对一个自由和开放的法治印太地区的共同愿景。双方就国际和地区问题交换了意见，包括为尊重乌克兰的主权和领土完整而与俄罗斯进行的高要求的对话，以及为实施“伊朗核协议”而与伊朗进行的讨论。

法方的声明指，两国外长“同意深化法印两国在国防、民用核能、太空和安全领域的战略伙伴关系和合作。他们通过了一份‘蓝色经济和海洋治理双边路线图’，其中法国和印度承诺采取联合行动，促进印太地区成为可持续增长、尊重国际法和保护海洋的地区。他们回顾了加强法国和印度之间人文交流的重要性。在这方面，勒德里昂先生回顾了到2025年在法国接待20000名印度学生的目标，并提议在印度建立一个 ‘印度-太平洋’校园，专注于卫生领域的培训、研究和创新。”双方还确立了在文化交流和2024年巴黎夏季奥运会的合作和支持项目。

印度外交部的声明还指出，“在欧盟部长级论坛的背景下，两国部长同意在2022年2月22日的欧盟论坛期间共同发起印度-法国 ‘印度-太平洋公园伙伴关系 ’的呼吁。该伙伴关系旨在通过在印太地区主要的公共和私人自然公园管理者之间收集和分享该地区现有的经验和专业知识，建设印太地区在可持续管理保护区方面的能力。”印方的声明称，两国外长“重申对多边主义原则和基于规则的秩序的共同承诺，并同意在联合国安全理事会就共同关心的问题进行协调。”

勒德里昂当天还与同样来访的印尼外长蕾特诺举行了会谈。双方在会后的声明中表示：“两位部长对我们双边关系的强大活力表示欢迎，并回顾说，法国-印度尼西亚战略伙伴关系的基础是信任关系和对印太地区挑战的共同看法，该地区是一个自由和开放的空间，基于有效的多边主义和对法治的尊重，并且不赞成对抗性的逻辑。两位部长强调了《法国印太战略》与 《东盟印太展望》之间的许多契合点。”

法方的声明提及，“两位部长欢迎（法国和印尼）双边战略伙伴关系的深化，印尼武装部队购买了42架‘阵风’战斗机，并在潜艇领域开展合作。两个印太国家之间的这种亲密关系反映在我们希望在我们的战略伙伴关系框架内，在国防、海洋事务、生态转型和健康领域加强该领域的合作。勒德里昂表示，‘法国支持印度尼西亚申办新冠疫苗生产中心，这是世界卫生组织启动的程序的一部分’。”在巴黎期间，蕾特诺并与法国国防部长帕利（Florence Parly）举行了会谈。

就即将于周二举行的“印太地区部长级论坛”首次会议，法国外交部21日通过声明表示，该论坛将是一个机会，“表明欧盟国家和印太国家之间存在的联系的力量，以及我们从现在开始深化这些联系的愿望。其目的是提出一个基于多边主义和法治的欧洲合作模式，将可持续性、开放性和互惠性原则付诸实践。”

据悉，在论坛期间与会的各国外长和国际机构代表们将“首次共同思考可能具体体现和加强欧盟与印度-太平洋之间伙伴关系活力的倡议和项目。还将讨论已经以这种方式参与印度洋和太平洋区域组织的法国海外领土（特别是留尼汪岛、新喀里多尼亚、瓦利斯和富图纳以及法属波利尼西亚）的作用。”

值得一提的是，论坛期间还将举办有关欧盟此前推出的连通性和基础设施计划“全球门户”战略（Global Gateway ）的部长级圆桌会议。澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）也将受邀参会。