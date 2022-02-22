日本首相强烈谴责俄罗斯承认乌克兰亲俄地区独立

资料图片：日本首相岸田文雄。岸田文雄日本时间22日，就俄罗斯总统普京签署了承认乌克兰东部亲俄派控制地区独立的总统令表示了对俄罗斯强烈的谴责。

日本首相岸田文雄日本时间22日，就俄罗斯总统普京签署了承认乌克兰东部亲俄派控制地区独立的总统令表示了对俄罗斯强烈的谴责。

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岸田首相指出：俄罗斯批准独立等一系列行为侵犯了乌克兰的主权和领土完整，对此我们不能认可，表示强烈的谴责。 今后，日方将高度关注事态发展，与包括G7在内的国际社会合作，协调制裁等应对措施。

对于包括派兵在内的俄方的决定，岸田认为“这一系列行为违反了国际法与旨在解决乌克兰东部纷争的《明斯克协议》。日本将密切关注局势在未来的发展， 现在还无法对形势的发展做出判断，我们将继续适当地作出回应。

在此之前，他听取了国家安全保障局长秋叶刚男与外务省干部的局势汇报，磋商了今后的应对。

日本外相林芳正22日上午在记者会上表示，俄罗斯总统普京签署总统令，批准乌克兰东部由亲俄派有效控制的两个地区“独立”，侵犯了乌克兰的主权和领土完整，违反了国际法。 我们绝对不会认同并表示谴责。

日本驻乌克兰大使馆22日再次要求当地日本人迅速撤离，表示“无法排除因俄罗斯单方面的决定，导致战斗激化及战斗地区扩大的可能性”。

日本防卫大臣岸信夫21日与波兰防长布瓦什恰克就乌克兰局势进行了视频会谈。 波兰是乌克兰的邻国，岸信夫请求在俄罗斯军事进攻的情况下波兰给予合作，以保护日本国民，布瓦什恰克表示将提供最大限度给予支持。