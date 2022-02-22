蒙古开始清理逮捕批评中国的人

据蒙古国官员今天说，作为 "清理 "对北京持批评立场的反对派运动的一部分，一名以批评中国而闻名的活动家已被逮捕。据内蒙古命运人士透露，北京正在向乌兰巴托施压，要求将内蒙古的政治活动家从蒙古驱逐回中国。

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据法新社今天发自乌兰巴托的报道称，蒙古是一个拥有300万人口的内陆国家，严重依赖对强大邻国俄罗斯和中国的矿产出口。但示威活动经常震动首都乌兰巴托，抗议活动谴责北京在内蒙古（中国北部）的语言政策。

在这个居住着450万中国籍蒙古人的内蒙古地区，当局在2020年宣布减少用蒙古语教学的课时，而多用汉语。在中国内蒙古迅速被镇压的示威活动也震动了蒙古，反对者示威抗议强制性同化政策。

据蒙古情报部门（GIA）表示，蒙古活动家Munkhbayar Chuluundorj周五在乌兰巴托被捕，罪名是涉嫌 "接受外国情报团体的指示和资金"。蒙古情报部门指责他 "进行了非法的合作活动"，但没有进一步说明。

但据Munkhbayar Chuluundorj的支持者称，正是他对中国的评论导致了他被逮捕。在Facebook上，Munkhbayar Chuluundorj最近呼吁蒙古国总理辞职，因为据称总理与北京的关系过于密切。据Munkhbayar Chuluundorj写道："我们国家的独立将丧失，所有蒙古国公民将成为中国的奴隶。

旨在为中国地区带来民主的内蒙古人权信息中心将Munkhbayar Chuluundorj描述为 "对蒙古国政府与中国的密切关系最强烈的批评者之一"。

另一位来自内蒙古的活动人士巴尔吉尼玛-白告诉法新社，他 "捍卫了内蒙古的人权、文化、历史和土地权利"。据这位蒙古族华人说，"蒙古国已经开始在反对中国的人中（......）进行'清理'，"

据内蒙古的蒙古人运动者说，他们收到了来自蒙古当局的威胁和恐吓。其他活动人士说，北京正在向乌兰巴托施压，要求将内蒙古的政治活动家从蒙古驱逐回中国。