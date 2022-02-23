海牙国际法院审罗兴亚人种族灭绝案：今决定谁有权庭前应诉

2019年9月，冈比亚代表伊斯兰会议组织状告至海牙国际法庭，指控缅甸政权对罗兴亚少数民族实施种族灭绝。当时，缅甸资政昂山素季来到法院为缅甸辩护。但2021年2月缅甸发生政变，昂山素季被逮捕关押，本人遭军政府司法追讼，现在是军政府要求到国际法院应诉。但是，缅甸流亡政府指责国际法庭给予缅甸军政府合法身份庭前应诉，而联合国至今并没有承认缅甸政变上台执政的军政府。海牙国际法庭今天应该对此作出裁决。

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就"罗兴亚人的'种族灭绝'案：缅甸军政府或将在国际法院应诉此案。据本台报道称，汇集了反对缅甸军政府的各方反对派的缅甸流亡政府，对国际法院的裁决提出了抗议。尽管联合国不承认2021年2月政变后产生的新政府，但法官还是允许缅甸军方当局对该案进行到庭辩论。国际法院或许不想节外生枝，允许缅甸派驻荷兰的大使将带领代表团在海牙听证。

这一权利在听证会间隙的新闻发布会上被缅甸流亡政府人权部长昂妙敏拒绝与批判。昂妙敏说："我们已经要求国际法院，注意到缅甸流亡政府存在并作出充分和负责任的合作。流亡政府表示出有兴趣作为缅甸合法政府在国际法院代表此案。我们还要求终止目前缅甸大使馆的上庭认证，因为该使馆不再是为缅甸人民工作，而是为军政权工作。"

缅甸军方实际上周一对法院的管辖权提出质疑。代表伊斯兰会议组织提交申请的冈比亚必须在2月23日星期三对此质疑作出回应。预计法官们将在未来几个月内作出决定，然后最终进入问题的核心：缅甸是否违反了1948年的联合国反种族灭绝公约。

据该报道，在2019年底首次审理此案时，是昂山素季对针对缅甸穆斯林少数民族的种族灭绝指控提出辩论质疑。但此后，昂山素季本人被2021年2月1日的军事政变推翻了缅甸政府首脑的地位，现在被软禁在缅甸。

昂山素季这位诺贝尔和平奖得主曾因被指控参与迫害罗兴亚人而受到非政府组织的人权批评。

大约85万罗兴亚人在2017年逃离其佛教徒占多数的国家的血腥军事镇压后，生活在孟加拉国的临时营地。另有60万人留在缅甸的若开邦。