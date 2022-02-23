阿联酋宣布将购买中国 "猎鹰 "战机

阿拉伯联合酋长国周三宣布计划从中国订购12架L15 "猎鹰 "教练与战斗两用战机，并称未来还可以加购36架同款战机。此前，阿联酋威胁取消与美国的F-35战斗机合同。美国对阿联酋与中国关系走近抱持警惕。

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法新社今天报道，阿拉伯联合酋长国周三宣布计划从中国订购12架L15 "猎鹰 "军用飞机。阿联酋数周前威胁取消从美国购买F-35战斗机的合同。美国是阿联酋关系紧密的盟友合作国家。

富裕的海湾国家阿联酋去年12月宣布暂停与美国关于购买约50架F-35战机的谈判，抗议条件过于严格。法新社称此案有美国对中国关系不信任背景。

据阿联酋国防部在一份声明中说：阿拉伯联合酋长国打算与中国航空技术进出口总公司（CATIC）签署一份购买12架L15飞机的合同，并可选择在未来再购买36架同类型的飞机。该声明还说，"我们与中方的讨论已经到了最后阶段。阿联酋国防和安全采购机构Tawazun的首席执行官Tareq Abdelrahim Al-Houssani说："最终合同将很快签署。他在声明中说，他确信中航工业作为一家中国国有企业，拥有在全世界享有竞争优势的尖端技术。

该部还表示，这一决定体现阿联酋武装部队致力于 "多样化和现代化努力 "，并强调该国 "将继续与战略伙伴合作，发展国防能力。

虽然是该海湾国家的亲密同盟，美国推迟了向阿联酋出售F-35战机，阿联酋是沙特领导的也门联盟的积极成员，也门是阿拉伯半岛上的一个国家，因持续七年多的战争，而陷入世界上最严重的人道主义危机之一。美国官员也越来越关注中国与海湾国家的关系活跃，北京已然是这个化石燃料丰富地区的最大贸易伙伴。

今年2月初，华盛顿宣布派遣军事增援，帮助阿拉伯联合酋长国应对胡塞叛军在也门的袭击。