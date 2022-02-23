韩国总统竞选人尹锡悦打算扩大部署萨德 重设与中国关系

韩国主要反对派总统候选人尹锡悦的最高外交政策顾问Kim Sung-han表示，尹锡悦增加购买美国萨德(THAAD)导弹系统的各项计划虽有可能遭遇中国实施经济报复，但这将提供一个“重新设定”紧张外交关系的机会。

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据路透社今天报道称，韩国总统竞选人尹锡悦打算扩大部署萨德并重设与中国关系。据Kim Sung-han同时表示，朝鲜可能恢复武器试验，但他的团队力求制定一个路线图，如果平壤采取具体行动实现无核化，将为朝鲜迅速带来重大利益。

韩国将在3月9日举行总统大选，尹锡悦是保守派主要反对党国民力量党的总统候选人，目前与即将卸任总统文在寅所属政党的候选人李在明的激烈竞争中领先。

自2017年韩国部署萨德以加强应对朝鲜不断发展的导弹威胁以来，韩国和中国之间的关系一直处于紧张状态。中国采取措施限制经济和旅游交流，对作为中国最大贸易伙伴的韩国造成了重大打击。

反对派抨击文在寅在2017年底为安抚中国和实现关系正常化而做出的所谓“三不”承诺--不增加部署萨德，不参与美国主导的全球导弹防御系统，以及不建立涉及日本的三边军事联盟。

Kim Sung-han表示，尹锡悦不仅寻求废除这些承诺，而且还将购买新的萨德系统，部署在更靠近首尔的地方；现有的六套拦截系统部署在星州空军基地。据”Kim Sung-han在首次接受外国媒体采访时说，“即便是到了现在，在一些经济领域还存在报复，但对我们来说，这是一个生死攸关的问题，而中国似乎并不完全了解这一点。”

路透社说，新增一套萨德系统，很可能引发中国新一轮的经济报复。Kim Sung-han估计，新增一套萨德的费用高达1.5万亿韩元(12.6亿美元)。但他指出，这将是双边关系中必须“纠正”的一个关键部分，此前文在寅为求北京帮助改善朝韩关系而对此视而不见。