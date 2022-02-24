日本首相强烈谴责俄罗斯进攻乌克兰“动摇国际秩序根基”

日本/乌克兰/俄罗斯

俄罗斯24日入侵乌克兰后，日本政府于日本时间24日下午3时在首相官邸召开了国家安全保障会议（NSC）部长级会议， 除首相外，外相林芳正和防卫大臣岸信夫等出席了会议。

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会后接受采访时，岸田首相强烈谴责俄罗斯的入侵，指出俄罗斯的入侵“动摇国际秩序的根基”。

岸田首相指出：“俄罗斯的这次入侵动摇了不允许单方面以武力改变现状的国际秩序根基，我们在强烈谴责俄罗斯的同时，将与美国为首的国际社会合作，及时进行对应。 "

在国家安全保障会议上，岸田首相指出：现在局势很紧张，并指示有关部门和机构努力确保在乌克兰生活的日本人的安全并掌握局势。

政府计划与美国等G7国家合作，逐步加强对俄罗斯的制裁。关于追加制裁，正在考虑限制对俄罗斯的半导体出口以及限制与俄罗斯银行交易的金融制裁。

在此之前，岸田文雄首相回应参议院预算委员会质询时称，“我们获悉俄罗斯军队入侵乌克兰领土，正在收集详细信息，并尽一切努力了解情况。”

目前，日本政府已针对乌克兰局势设立了官邸对策办公室，以应对紧张局势。

上午，岸田首相在首相官邸针对俄罗斯进攻乌克兰问题举行记者会。在被问及俄罗斯总统普京在电视讲话中表示，他将开展特别军事行动的看法时岸田表示：

关于普京总统的讲话有各种报道。首先，我们将尽最大努力收集信息并了解情况。无论如何，局势很紧张，所以我想与包括七国集团在内的国际社会合作采取行动。

在谈及关于从乌克兰撤离日本人现在所需要做的事情时岸田指出：

首先，我们现在正在努力收集信息并掌握情况。其中，确保日本人的安全是一个非常重要的问题。我想在掌握信息和情况后做出适当的回应，我认为现在正处于这个阶段。

一位政府高官指出：“除非七国集团达成一致，否则追加制裁毫无意义。我认为七国将在七国集团峰会视频会议上达成一致见解。”有预测认为：七国集团将在日本时间24日晚上11:00举行的七国集团领导人视频会议之后宣布进一步制裁措施。