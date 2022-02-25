日本追加对俄一揽子制裁措施 美日舰艇冲绳再次举行联合训练

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美日军舰2月19日至22日在冲绳周边实施了联合训练

日本首相岸田文雄2月25日就俄罗斯全面入侵乌克兰示： “我们强烈要求俄罗斯即刻撤军，遵守国际法。我们将与七国集团为首的国际社会密切合作，强化制裁措施。”此外，日本海上自卫队24日宣布，宙斯盾舰“妙高”号和美国海军核动力航母“亚伯拉罕·林肯”号19日至22日在冲绳周边实施了联合训练。美海军巡洋舰“莫比尔湾”号和驱逐舰“斯普鲁恩斯”号也参加了训练。

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据共同社周五报导，岸田文雄25日在首相官邸召开记者会，宣布针对俄罗斯军队进攻乌克兰，发动冻结俄金融机构资产等3项新的经济制裁措施。作为应对原油价格高涨的追加对策，宣布将大幅扩充和强化目前实施的缓冲措施，以抑制零售价飙升。他还强调，日本对北方四岛领土问题的立场不变，就上述措施对领土谈判的影响表示“现阶段不便预判”。关于对原油价格高涨的追加对策，计划最快下周出台。

日本表示，针对俄罗斯攻击乌克兰采取的制裁措施目标将包括三家中等规模的俄罗斯银行，但不包括该国两家最大的银行，这两家银行周四遭美国制裁。日本官员表示，日本制裁措施所针对的三家俄罗斯银行包括俄国家开发集团VEB、政府支持的专注于该国国防部门的工业通讯银行(Promsvyazbank)以及Bank Rossiya。

日本表示，没有制裁俄罗斯的两家顶级银行俄罗斯储蓄银行(Sberbank)和俄罗斯外贸银行(VTB Bank)，这两家银行都是美国的制裁目标。日方还指出，将制裁与乌克兰袭击有关的俄罗斯个人。与美国不同的是，日本不予透露将被制裁的人员姓名。

对俄制裁除金融领域外，日本采取的最新限制措施还包括通过冻结资产和停止发放签证对俄个人及团体的制裁、对俄军事相关团体的出口管制和基于国际协议的管制清单品种及半导体等通用商品的出口管制。

岸田文雄在记者会前召开的日本国家安全保障会议（NSC）上决定了制裁措施。他表示，此次措施能体现国际社会的强烈团结。岸田表态，与能源产业相关的新一轮制裁措施会根据今后的状况妥善实施。

报导指，岸田文雄谴责进攻乌克兰明显违反国际法，决不容许。考虑到中国称，“从我国的国家安全角度出发，也绝不能坐视不理”。岸田指出，这是影响包括亚洲在内的国际社会秩序的严重事态。他还强调，将与以七国集团（G7）为首的国际社会携手合作，强烈要求俄罗斯立即撤军和遵守国际法。

值得一提的是，日本海上自卫队24日通过推特宣布，宙斯盾舰“妙高”号和美国海军核动力航母“亚伯拉罕·林肯”号19日至22日在冲绳周边实施了联合训练。美海军巡洋舰“莫比尔湾”号和驱逐舰“斯普鲁恩斯”号也参加了训练。

报导指，日本海上自卫队公布与包括“林肯”号等美军舰艇实施的联合训练自1月中旬起已是第4次，训练地点均为冲绳附近海域，目的在于加强日美威慑力和应对能力。考虑到台海紧张关系，日美多次开展联合训练凸显出欲遏制中国的明确意图。

据日本海上自卫队透露，日方在4次训练中每次都投入不同的舰艇，包括直升机护卫舰“日向”号和其他宙斯盾舰等。4次都进行了各种战术训练。