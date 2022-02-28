拜登指派5名美国两党前国安官员访台 前参谋长联席会议主席马伦率团

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据路透社2月28日报导，在当今俄罗斯全面入侵乌克兰之际，美国总统拜登将派出5名前国安官员访台，访团由前参谋长联席会议主席、退役海军上将马伦（Michael Mullen）率领，预计3月1日下午抵达，期间将与台湾总统蔡英文、国防部长邱国正会晤。

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路透社援引一位不具名的拜登政府高级官员表示，访团将由2007年至2011年间担任美国参谋长联席会议主席的马伦率领，成员还包括曾在小布什总统任内担任前副国家国安顾问的奥沙利文（Meghan O'Sullivan）、在奥巴马总统任内担任负责政策的前国防部副部长的弗卢努瓦(MicheleFlournoy)。

此外，曾担任小布什总统任内美国国家安全委员会亚太事务高级主任的格林（Mike Green）和在奥巴马总统任内担任过相同职位的麦艾文(Evan Medeiros) ，也会一同访台。报导指出，访团一行5人预计1日下午抵达台湾，2日晚间离台，期间计划与蔡英文、邱国正及其他台湾高层会晤。

作为退役的美国海军上将，马伦还曾担任过海军作战部长、欧洲海军司令及那不勒斯联合部队司令部总司令等职。2011年在参谋长联席会议主席任上，马伦曾亲自策划、组织和督导了美国海豹部队击毙本·拉登的“海神之矛”任务。

弗卢努瓦与现任美国国家安全委员会印太协调员坎贝尔（Kurt Campbell）共同创办华盛顿智库“新美国安全中心”（CNAS），后来在2017年与现任国务卿布林肯（Antony Blinken）创办“WestExec Advisors”战略顾问公司，与拜登政府领导阶层关系密切，在拜登政府上台前一度被认为是出任美国国防部长的热门人选。

报导称，这位拜登政府高级政府官员在提到由马伦率领的代表团时说：“这五个人的选择发出了一个重要的信号，即美国两党对台湾及其民主的承诺，并表明拜登政府对台湾更广泛的承诺仍然坚如磐石。”这位官员补充说，华盛顿将把“任何以和平手段以外的方式决定台湾未来的努力视为对西太平洋和平与安全的威胁。”

该官员称：“美国将维持能力，抵抗任何可能危及台湾人民安全、社会或经济制度的武力或其他胁迫行动。”此外，美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也将于3月2至5日访台。