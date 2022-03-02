日本称无意讨论“核共享” 坚持无核三原则

日本/乌克兰/俄罗斯

日本政府1日表示无意探讨在日本领土内部署美国核武器并共同运用的“核共享”政策，可谓否认了前首相安倍晋三提出的讨论必要性。但有自民党干部则认为在危机下不应阻碍调整无核三原则的讨论。首相岸田文雄欲明确坚持无核三原则，实现“无核武世界”的立场。鉴于日本是唯一在战争中被原子弹轰炸的国家，岸田考虑到俄罗斯总统普京强烈谴责了核的“威胁”。共同社说，为遏制俄罗斯、中国、朝鲜的核武器等威胁，日本一直依赖于美国的“核保护伞”。

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据共同社今天报道说，日本官房长官松野博一重申日本政府无意讨论“核共享”，坚持无核三原则。官房长官松野博一1日在记者会上就“核共享”表示，“作为政策方针坚持无核三原则的想法不变。”另一方面，自民党政务调查会长高市早苗在记者会上就三原则中“不运进核武器”的原则表示，“不应遏制仅限国民安全处于危机状况时是否破例的讨论。”

日本首相岸田参加了日美欧七国集团（G7）等的首脑电话会议。1日早晨，岸田在首相官邸接受采访时介绍了自己会上的发言，称“强调了作为唯一在战争中被原子弹轰炸的国家、尤其作为来自核爆地的首相，不能有核的威胁和使用”。

此番言论鉴于广岛和长崎的惨剧，明确了日本政府的基本方针。历代政府提出“不持有、不制造、不运进”的无核三原则，另一方面为遏制俄罗斯、中国、朝鲜的核武器等威胁，日本一直依赖于美国的“核保护伞”。

鉴于放弃持有核武器的乌克兰遭俄罗斯进攻，普京数次提及核战力，自民党内部有意见提出不应避开安倍提出的“核共享”讨论。

该报道称，政府相关人士则予以否认，认为“与三原则相抵触，并不现实”。但自民党总务会长福田达夫1日在记者会上称“无论是怎样的讨论都不应避开”。参院干事长世耕弘成也持相同立场，称“国防上的问题经常讨论，做好准备以便能做出最优选择是理所当然的”。

共同社说，安倍2月27日在一档电视节目中表示“不可把现实的讨论视为禁忌”，认为应讨论核共享政策。日本自民党的前首相安倍晋三是在27日富士电视台一档节目中发表看法，认为也应在日本讨论“核共享”政策。该政策为在本国疆域部署美国核武器共同运用，北大西洋公约组织（NATO）部分成员国已采用。鉴于俄罗斯进攻乌克兰，安倍表示：“世界的安全如何得到维护呢？不可把现实的讨论视为禁忌。”

据日本经济新闻今天报道称，岸田文雄称日本不能与美国共有核武器。

日本首相岸田文雄2月28日在参议院预算委员会会议上谈到了在本国范围内部署美国核武器进行共同运用的“核共享”政策。他表示，“从日本坚持无核三原则（注：不拥有、不制造、不运进核武器）的立场出发，不能允许”。

岸田解释称，核共享政策是“建立框架体制，在本国领土上部署美国等的核武器，发生紧急情况时可把核武器搭载到本国的战机等上面来使用”。日本前首相、自民党议员安倍晋三2月27日介绍德国等的案例，提出在日本“不能把讨论（核共享）视为禁忌”。

围绕力争在2022年底前完成修订的外交与防卫基本方针《国家安全保障战略》相关内容，岸田表示，针对政府探讨保有的“对敌基地攻击能力”，考虑更改名称。

岸田主张“这是为得到国民理解而必须进行充分探讨的重大课题”。自民党的佐藤正久提议应采用“反击力”或“自卫反击力”等名称，岸田对此作出了回答。

该报道称，日本防卫相岸信夫就国家安保战略指出“将参考乌克兰局势来制订”。