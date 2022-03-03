安倍今再重申核共享讨论是必要的

日本/核共享/乌克兰战争

日本前首相安倍晋三周四表示，日本与美国讨论核共享的可能性是 "很自然的"。而且，安倍晋三呼吁就如何最好地加强威慑力进行公开讨论。这位前领导人是在日本执政的自民党最大派别安倍派的一次集会上发言时，重复了他周日在富士电视台的发言，据日本经济新闻亚洲专版报道称，这引发了日本政坛的广泛讨论。

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据日经亚洲今天报道称，日本前首相安倍晋三周四表示，日本与美国讨论核共享的可能性是 "很自然的"。

作为北约核共享政策的一部分，美国的核武器目前部署在五个国家。比利时、德国、意大利、荷兰和土耳其。据安倍称，"我们需要思考为什么东欧的前苏联国家渴望成为北约的一部分，并在独立后确实进入了北约，"安倍说，"通过加入行使集体自卫权的同伴，他们要保护自己。这包括在核共享下受到保护，免受核武器的威胁。"

据安倍说，"如果乌克兰想办法进入，很可能不会导致目前的情况。"

据安倍指出，不拥有、不制造或不允许将核武器引入日本领土的 "无核三原则 "是日本的基本政策，但他说："在我们生活的这个现实中，讨论如何保护我们的人民和日本的独立是很自然的。"他还说，在政府层面讨论这类问题与仅仅在自民党内讨论是 "完全不同的"，并鼓励进行与日本周边现实相匹配的严肃辩论。"问题是当我们有一个对使用武装力量毫无顾忌的邻居时，会发生什么？"

据该报道，与此同时，反对党日本革新党（Nippon Ishin no Kai）也在周四提交给外交部长林义正的一份政策提案中呼吁讨论核共享问题。该反对党日本革新党说，日本应该 "不受传统框架的约束，增加国防预算"，将国内生产总值的2%作为可预见的未来目标。

岸田文雄首相周一拒绝了这一想法，称鉴于非核三原则，这是 "不可接受的"。

自民党的联盟伙伴公明党的领导人山口那津男也对这个想法表示保留。山口本周早些时候说，"作为首相，直到今天，安倍先生一直认为应该保持无核三原则。他应该坚持这一立场。"

日经亚洲说，日本被核国家所包围，包括称拥有200枚弹头的中国和被认为拥有20至30枚弹头的朝鲜。据美国五角大楼预测，到2030年，中国的弹头或将增加五倍，达到至少1000枚。