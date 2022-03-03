日首相：必须考虑彻底强化防卫力 韩总统：应不断加强国安力量

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自东京方面消息，日本首相岸田文雄3月3日在出席记者会时表示，对政府外交和安全政策的长期指针，日本《国家安全保障战略》的修改将考虑到俄罗斯军队进攻乌克兰。他强调，“必须考虑彻底强化防卫力”。同样在当天，韩国总统文在寅在召开国家安全保障会议（NSC）部长级会议时提出，本届政府应在任期结束前不断加强应对复杂安全危机的能力，为下届政府及时有效地应对安全危机奠定基础。

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据共同社报导，岸田文雄周四向媒体批评，俄罗斯就乌克兰局势升级核部队警戒状态，重申“不允许核武器威胁，更别说使用了”。岸田文雄还指出：“在对俄制裁等方面，日本将与七国集团（G7）伙伴谋求紧密合作。关于对俄罗斯飞机关闭领空等追加制裁，岸田文雄说：“必须考虑与七国集团、国际社会的合作，做出妥善应对。”

报导指，当被问及对解决北方四岛（俄称南千岛群岛）领土问题的展望时，岸田文雄回答说：“首先是面向缓和紧张，让局势发生变化。为实现可积极讨论的状况，将与国际社会齐心协力。”

值得注意的是，日本前首相安倍晋三周四表示，日本与美国讨论核共享的可能性是“很自然的”。他还呼吁日本政界就如何最好地加强威慑力进行公开讨论。据共同社报导，安倍晋三3日针对无论俄罗斯还是哪个国家，若把写入放弃战争的《宪法》第九条作为社会规范就不能侵略他国这一想法，发表看法称“这脱离现实，无法成为政策论”。安

安倍晋三批评了谈及这一想法的日本共产党委员长志位和夫的主张是“空想”。据了解，安倍晋三是在自民党总部的派系会议上作出了这一发言。

另据韩联社报导，韩国青瓦台发言人朴炅美周四在记者会上透露，文在寅当天在主持政府高层会议时表示，本届政府应在任期结束前不断加强应对复杂安全危机的能力，为下届政府及时有效地应对安全危机奠定基础。文在寅总统任期即将届满，下届韩国总统大选将于下周三（3月9日）举行。

报导指，文在寅表示，全球安全环境变化很快。除既有的军事安全问题外，由人工智能技术、疫情大流行引发的新安全危机正在到来，制定战略应对计划尤为重要。他表示，当前安全形势错综复杂。新冠疫情爆发以来，各国为主导供应链、抢占最新技术展开角逐。世界格局阵营化不断加剧，新冷战局面正在形成，这在乌克兰事态中进一步发酵。

文在寅提出，随着韩国国家地位的提升，政府所感到的压力也在变大。需要凝聚智慧并实现跨部门合作。为此应保障国家安全保障会议、对外经济安全战略会议联席会议、国防部和科学技术信息通信部的技术合作等治理结构稳定。他说，本届政府将在任期结束前不断努力强化国家安全力量。