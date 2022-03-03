美海军成功从南海打捞出坠海的F-35C战斗机

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据美国海军学会新闻网3月3日报导，美国海军第七舰队发言人当天证实，从一艘商业打捞船上作业的海军打捞人员已经打捞出在“卡尔·文森”号航母（CVN-70）降落时撞击甲板，并坠入南中国海的F-35C战斗机。

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据美国军方称，这架先前部署于VFA-147攻击战斗机中队的F-35C战斗机在建潜水工作支持船（DSCV）“毕加索”号的帮助下，从南中国海的海床上被捞起。该建潜水工作支持船及随行的美海军官兵2月23日离开冲绳，前往事发当地作业。

据船东“超深层解决方案”（Ultra Deep Solutions）介绍称，美国海军派出了来自75特遣部队、海军海洋系统司令部和该司令部下属的打捞和潜水主管的人员登上“毕加索”号协助打捞工作，这是一艘为海上工业深潜和打捞而设计的船只。

美国海军第七舰队的声明说：“75特遣部队的一个小组和海军海洋系统司令部的潜水救捞监督部（SUPSALV）从大约12400英尺的深度打捞出飞机残骸”。

声明补充说：（此次作业）“使用CURV-21，一种遥控操作的深水遥控无人潜航器，将专门的索具和升降线连接到飞机上，打捞出飞机。然后，船上的起重机吊钩被降到海底，并与索具相连，然后将飞机吊到水面，并将其吊上毕加索号。”

报导指，美国海军对该架战机的成功回收缓解了人们对中国或俄罗斯可能将其抢先打捞的担忧，美方人员担心这一新式战斗机的科技和机密外泄。虽然美国海军没有说明回收行动发生的地点，但日本海岸警卫队在1月下旬向海员发出通知，警告在菲律宾吕宋岛以西约170英里处有打捞行动。

美国海军第七舰队的声明说：“这架飞机将被运送到附近的一个军事设施，以协助正在进行的调查，并对可能将其运往美国进行评估。回收工作表明美国海军对其资产以及一个自由和开放的印度-太平洋的承诺。”

美国海军1月24日证实，一架F-35C战斗机撞到“卡尔·文森”号航母甲板，飞行员弹射逃生，7人在此次事故中受伤。