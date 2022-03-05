韩国即将总统大选 朝鲜今年第九度试射导弹遭韩日谴责

朝鲜试射导弹/韩国总统大选

在韩国3月9号举行总统大选前夕，朝鲜周六（3月5号）发射今年第9度弹道导弹，韩国总统府青瓦台谴责朝鲜行为。日本防卫大臣岸信夫也予以谴责，称“断难接受”，也透过北京大使馆管道向朝鲜提出抗议。

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日、韩军事人员表示，朝鲜今天向朝鲜半岛东部海域发射1枚疑为弹道导弹的物体，最高高度达约550公里、飞行距离约300公里，研判掉落在日本专属经济区（EEZ）外的朝鲜东方海域。

韩国总统府青瓦台紧急召开国安会议后公开谴责朝鲜行为，并要求平壤当局立即停止这类使国际及区域紧张情势升温的行为。青瓦台表示，现在乌克兰爆发战事，国际局势已相当紧张，近期还有北京冬季帕运及韩国总统大选等重要活动，要求朝鲜立即中止会额外提高紧张情势的行动。

日本防卫大臣岸信夫今天谴责朝鲜再度试射弹道导弹说，就在国际社会目前的局势中“断难接受”。日本产经新闻报导，他还说，已透过北京大使馆管道向朝鲜提出抗议。除了表达跟美国与韩国紧密合作的想法外，安信夫还强调“包括拥有所谓的敌基地攻击能力在内，我们将检讨所有可能选项，全力从根本上强化日本防卫能力”。

分析人士指出，朝鲜显然是选在3月9号韩国总统大选前夕试射导弹。朝鲜可能会利用接下来韩国总统交接或是4月15日大型国定假日来试射大型新导弹或其他武器。

路透社认为，朝鲜今天的试射凸显不论谁在9日的韩国总统大选胜出，都将面临此一挑战。

由于朝鲜半岛非核化谈判陷入僵局，朝鲜今年1月试射导弹次数创新高。朝鲜接下来似乎准备要发射一枚侦察卫星，也曾表示可能会首度恢复自2017年停滞至今的核试或洲际弹道导弹（ICBM）试射。

总部位于美国、专门观察朝鲜问题的“北纬38度”（38 North）周五表示，朝鲜主要核子设施正在全力运作，为可能的核武生产燃料并扩大其核生产设施。

有分析认为，朝鲜可能藉此影响韩国大选，不过，韩国世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长对台湾中央社记者表示，比起朝鲜行动，韩国选民对其他议题的关心度更高，受影响可能性不高。

值得关注的是, 今天也是中国第十三届全国人大五次会议开幕之日。