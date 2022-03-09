澳国防军计划在2040年前扩大到越战以来的最大人员规模

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据澳大利亚广播公司（ABC）3月9日报导，在中国和俄罗斯带来的战略风险下，澳大利亚政府计划在2040年前将全职的现役军人的数量提高到近8万人，澳大利亚的军队将走向战时的基础。

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报导称，拟议的380亿澳元（近280亿美元）的扩军计划将使澳大利亚国防军的全职人员规模扩大到自越战以来从未见过的规模，该国需要进行40年来最大规模的军人招募工作。根据澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）和国防部长达顿（Peter Dutton）周四将在布里斯班加里波利军营公布的扩军计划，包括文职人员在内的澳洲国防雇员总数将增加到10.1万人以上。

据澳洲政府称，预计将增加的18500名职业军人岗位比国防部建议的“关键最低人数”多出6000人，以提供“冗余和弹性”，即弥补若发生武装冲突造成的伤亡。澳洲政府称，这一新增人员数量符合《2020年部队结构计划》（FSP）所制定的方向，自去年11月内阁国家安全委员会批准该政策以来，详细规划一直在进行中。

报导称，澳大利亚国防军需要更多的士兵、水手和飞行员来操作新的军事能力，包括承诺的核动力潜艇、“猎人”级护卫舰和先进的远程和防御性导弹系统。新兴的作战领域，如太空、信息和网络战，也是澳大利亚国防军计划扩员所关注的重点。

报导指，在俄罗斯入侵乌克兰和该国与中国关系日益紧张的背景下，莫里森将确保澳大利亚的国家安全确定为其竞选连任的一个关键战场，他向选民强调，“我的政府的首要任务是保证澳大利亚人的安全”。

莫里森说：“要做到这一点，我们需要一个规模更大的澳大利亚国防军，有更多的士兵、水手和空军人员来操作我们获得的保护澳大利亚的尖端能力。”他称：“你不可能在一夜之间按动开关来增加陆军、海军和空军。培养我们面对未来威胁所需的人员和技能类型需要时间，所以我们必须现在就开始，以便能够传授关键技能并获得经验。”

达顿表示，为了建立一支能够保护澳大利亚战略利益的可靠的军事力量，需要大规模的人员扩充。他称：“劳动力和专业知识的增长将使我们能够提供我们的核动力潜艇、船舶、飞机和先进武器。”

报导提及，在军队内部，人们怀疑澳大利亚国防军能否吸引到所需的大量新人员，因为即使是目前的招募和保留目标也很难实现。近年来，在自然灾害期间对军队的依赖程度越来越高，澳洲国防部负责人担心，由于气候变化，他们的人员将承受更多压力。

作为澳政府计划扩充军事人员的一部分，似乎没有计划在国防部内部建立专门的救灾服务，也没有计划增加澳大利亚国防军的预备役人数。从短期来看，到2024年，澳大利亚国防军将增加800名全职军人、250名公务员和数量不详的澳大利亚信号局（ASD）人员。

报导指，在澳大利亚国防军的三个军种中，海军在未来几年将需要最大的现役人员增长，以满足水面舰艇和未来核动力潜艇的增长需求，仅潜艇舰员就需要从目前的900人增长到至少2300人。

在周四的演讲中，澳大利亚反对党领袖阿尔巴尼西（Anthony Albanese）将强调，工党已经为增加国防开支提供了两党的支持，并认识到它将需要超过GDP的2%的基准。