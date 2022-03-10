日本首相对尹锡悦当选韩国总统表示欢迎和衷心祝贺

日本/韩国

日本首相岸田文雄， 10日早晨在东京都内，就在韩国总统选举中，韩国最大的在野党“国民力量党”的尹锡悦当选总统对记者们表示：对此我们表示欢迎，并衷心祝贺。岸田指出：“为了改善日韩关系，我们将与新总统紧密合作”。此次大选意味着韩国保守党派时隔5年再次夺回政权，日本希望尹锡悦当选总统会使对立的日韩关系得到改善。

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考虑到俄罗斯对乌克兰的入侵，岸田首相指出，“在国际社会发生划时代重大变化之际，日韩之间的健康关系对于世界的和平、稳定与繁荣是必不可少的。 ” “有必要在邦交正常化以来建立的友谊与合作基础上发展日韩关系。”

关于日韩首脑之间的早期电话会谈，他只是表示“目前还没有决定具体的时间”，但“与新总统和新政府密切沟通很重要。我们将关注到新政府的动向并进行对话。”

在文在寅革新势力当权的5年间，日韩关系十分严峻，2017年5月文在寅政府上台后，日韩在原慰安妇问题和原劳工问题上陷入深刻对立。日本与韩国在2015年12月就二战时期性奴隶--慰安妇问题达成协议，日本表达“由衷歉意”，并拿出10亿日元为韩国慰安妇设立救助基金，但是文在寅上台后表示必须废除朴槿惠政府签订的韩日《慰安妇协议》，韩国政府要重新谈判，韩国法院的原征用劳工判决、韩国警察厅长官登上竹岛（韩国称独岛）和日本政府推荐“佐渡岛的金山”（新潟）申报世界文化遗产等，使两国关系一直处于十分紧张的状态，而时隔5年韩国保守政党再次掌权，日方希望能够以此为契机改善紧张的日韩关系。

尹锡悦在胜选的记者会见中也表示，将致力于改善日韩关系。在外交政策方面，尹锡悦主张加强日美韩合作，对朝鲜和中国采取更强硬的立场，提倡降低对华依赖度，表示将依次与美国、日本首脑等举行会谈。其智囊此前就历史问题等曾表示“将尝试全面解决”，日本希望长期对立的日韩关系能够迎来新的转机。