美官员：中国是美国国防部步步紧逼的挑战，台湾是步步紧逼的情景

美国/印太/台湾

美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）3月9日在出席国会听证会时表示，印度-太平洋地区仍然是国防部的优先战区，中国仍然是五角大楼所面对的“步步紧逼的挑战”。

广告 继续浏览后续

拉特纳周三与美国印太司令部司令阿奎利诺（John Aquilino）和驻韩美军司令拉卡梅拉(Paul J. LaCamera)共同出席了由国会众议院军事委员会所举行的题为，“国家安全挑战和美国在印太地区的军事活动”的听证会。拉特纳在听证会上表示，美国是一个太平洋大国，与整个印太地区的盟友和伙伴合作，维护自由和开放的地区秩序。

拉特纳称：“同时，印太地区面临着越来越多的安全挑战，特别是来自中华人民共和国的挑战，......采取了一种更加胁迫和自信的方式来推进其专制利益。”他补充说，中国并不是太平洋地区的唯一对手。朝鲜正在发展核武器和运载核武器的手段，这构成了对美国及其盟国的显著威胁。

不过，拉特纳指出，中国是美国国防部所面对的“步步紧逼的威胁。”他称，定于本月晚些时候将提交给美国国会的国防预算将反映这一现实。预算申请将基于新的国防战略的需要，该战略将很快公布。

拉特纳称：“我们正在优先考虑与中国挑战有关的军事力量，以使联合部队具有致命性，能够在一定范围内打击对手的部队和系统。”他强调，美军的部队和军事武器必须具有复原力，能够通过网络和动能攻击获得信息优势并保持指挥和控制。美军必须能够出动更多的致命部队，这些部队要灵活、快速并能够持续。

拉特纳称：“除了这些军事武器，我们正在印太地区建立一个有战斗力的部队态势，努力建立一个更加分散、致命和具有复原力的前沿态势，这对解决我们在该地区面临的全部挑战至关重要。”

拉特纳称，五角大楼的任何战略的核心是美国所拥有的最大的不对称优势，即其“无可比拟的盟友和伙伴网络”。他说：“当我看向整个地区时，我看到我们的防务关系在快速增长，美日联盟是地区和平的基石。我们正在深化与日本自卫队的防务合作，优化我们的联盟部队态势，并将联盟纳入一个由志同道合的国家组成的更广泛的区域安全网络。”

拉特纳亦指，韩联盟仍然是“朝鲜半岛和印太地区和平与稳定的关键。”他补充说，美澳联盟正以相当大的势头向前推进。在他看来，澳大利亚已经是美国最亲密的盟友之一，但两军在所有作战领域的联系变得更加紧密。他说，澳大利亚、英国、美国三边安全协议（AUKUS）的宣布进一步巩固了这些关系。

拉特纳称，美国官员也看到了在近些年来与印度的主要防务伙伴关系的历史性进展。他说，双方将继续整合和运作日常的防务合作和物流，加强信息共享，并增加在太空和网络空间等新兴领域的双边合作。

拉特纳说，美国国防部还在与东南亚国家合作，以加强能力和提高互操作性。这些国家包括新加坡、越南、印度尼西亚、马来西亚和东帝汶。就台湾问题，他表示：“根据我们对‘一个中国’政策、《台湾关系法》、三个联合公报和六个保证的承诺，我们专注于维护台湾海峡的和平与稳定。”他说：“美国的（对台）政策没有改变。”

拉特纳表示，中国是美国国防部“步步紧逼的挑战”，“台湾是步步紧逼的情景”。他称：“我们的目标是通过台湾自身的防御、与美国的伙伴关系以及来自志同道合的民主国家越来越多的支持，来遏制和拒绝中华人民共和国的侵略。”

拉特纳同日在推特上写道：“正如我今天在众议院军事委员会听证会上所说，中国是美国国防部的步步紧逼的挑战，我们将继续更新我们的概念、军事力量和部队态势，以保卫国土，阻止侵略，并准备在冲突中获胜。”他称：“我们正在优先考虑与中国挑战有关的军事力量，包括一支致命、具有复原力、可生存和灵活的美国联合部队。”

据悉，拉特纳将于3月11日至12日访问日本东京。访问期间，他将出席美日2+2安全磋商委员会安全小组会谈。