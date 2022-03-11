亚洲新冠病毒死亡人数称突破百万

新冠病毒/亚洲

随着在日、韩等国先行出现的Omicron变异株蔓延亚洲全境，路透社统计显示，亚洲感染新冠病毒死亡的人数，今天越过100万这个严峻的关卡。

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据中央社今天引述消息报道，统计显示，占世界人口一半以上的亚洲，染疫死亡人数已达到100万45人，占全球相关死亡人数的16%。

马来西亚、新加坡、韩国、泰国和越南的新增病例依然然创下新高或接近创新高，但印度、印尼和菲律宾已自高峰大幅下滑。

在东亚国家日、韩以及金融中心香港，死亡人数飙升至新高。韩国的每天平均死亡人数为186人，是2021年疫情严重时的3倍。

香港数百家疗养院爆发疫情，许多未接种疫苗的老年人受感染，使得上周染疫死亡人数增加到平均每天200人以上。

与这一趋势相反的是，世界人口第二多的国家印度，其新冠病毒死亡人数占亚洲死亡总数几近52%，过去一个月新增和死亡病例双双大幅下降。

即使采取严格的“动态清零”策略以抑制疫情的中国，也因Omicron快速传播而受到严峻考验。在中国，新增感染病例一直在稳步上升。由于无症状感染病例激增，中国今天新增1000多个本土病例，是2020年初北京当局控制住首波全国疫情以来，单日最高数字。自去年1月至今，中国大陆未曾通报过任何死亡病例。

该报道称，据一个新冠病毒防控专家组的负责人梁万年表示，Omicron 还可能造成许多死亡病例，对中国这个世界人口第一大国来说，考虑放宽严格限制仍为时过早。