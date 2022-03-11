华盛顿谴责平壤最新导弹测试为“严重升级”

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在韩国总统选举尘埃落定，鹰派总统当选之后，美国白宫与五角大楼周四谴责朝鲜最近测试 "新的洲际弹道导弹系统 "的 "严重升级"，并准备对朝鲜实施新的制裁。

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自今年年初以来，朝鲜进行了多次导弹发射，但华盛顿特别分析了2月26日和3月4日的两次发射，根据五角大楼发言人约翰-柯比的一份声明，美国认为，这两次发射 "涉及朝鲜正在开发的一个新的洲际弹道导弹系统，该系统最初是在10月10日的阅兵式上公布的"

他说，这些测试的目的是在未来 "可能伪装成太空行动的全方位发射 "之前 "评估新系统"，这将结束朝鲜自2017年以来自我规定的暂停远程导弹试验以及核试验的做法。白宫高级官员称这些试验是 "严重的升级"。

韩国与日本都先后确认了美国的消息。韩国国防部说，两国 "决定公开这一分析，相信国际社会应该对平壤采取统一的立场"。日本国防部补充说，2月份发射的导弹最大高度约为600公里飞行距离约为300公里，3月份发射的导弹最大高度为550公里，飞行距离为300公里。日本谴责朝鲜此举 "对和平与安全的绝对不可接受的威胁"。日本首相岸田文雄承诺将 "与美国和韩国合作 "以制裁朝鲜。

平壤方面则保证说这是一次卫星开发试验，是从朝鲜西北海岸的苏海基地进行。据朝鲜官方朝中社报道，朝鲜领导人金正恩今天周五访问了该基地，并下令扩大和升级这些设施，此举进一步加剧了外界对朝鲜进行全面远程导弹试验的猜测。

根据一位要求匿名的美国高官员的披露说，美国将在今天周五宣布采取措施，"防止朝鲜获得外国产品和技术来发展其被禁止的武器计划"，他说，"其他行动将在未来几天内跟进"。

美国及其盟国日前在联合国安理会递交针对朝鲜的议案，但该议案由于来自中国与俄罗斯的反对而未能获得通过。

分析人士说，平壤也在寻求利用俄罗斯入侵乌克兰的机会，在美国将所有注意力集中在冲突上的时候进行新的试验。而美国的上述声明在韩国保守派获得总统选举之后做出，显然绝非偶然。