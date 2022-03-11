韩候任总统与日首相通话：双方应为增进两国友好合作共同努力

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自首尔方面消息，韩国候任总统尹锡悦3月11日同日本首相岸田文雄通电话，双方就改善韩日关系和为解决朝核问题保持合作形成共识，通话时长约15分钟。

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据韩联社引述韩国国民力量党发言人金恩慧的话说，尹锡悦感谢岸田文雄打来电话祝贺他当选韩国总统，并提到今天是东日本大地震11周年纪念日，向地震遇难者家属表示深切慰问。尹锡悦表示，韩日两国在东北亚安全和经济繁荣领域需要齐心解决的未来课题有很多，双方应为增进两国友好合作共同努力。他还提出，有必要合理解决两国之间悬而未决的问题，使其符合双方共同利益，希望就任后韩美日三国能够进一步加强在韩半岛问题上的合作。

金恩慧说，尹锡悦和岸田文雄在通话中还提及，增进两国青年间的相互理解和交流，并就尹锡悦就任后尽快促成韩日首脑会谈达成一致。值得一提的是，即将从韩国总统位上卸任的文在寅就职总统后不曾与日本首相举行过双边会谈。

据共同社报导，日本内阁官房长官松野博一在11日的记者会上表示，电话会谈中并未提及日韩对立的“佐渡金山”申请列入世界文化遗产名录一事。关于何时举行面对面会谈，松野博一表示：“现阶段尚未具体决定”。

值得一提的是，除了与日本首相通话外，尹锡悦周五并接连接见中国驻韩大使邢海明、美国驻韩国大使馆代办克里斯托弗·德尔·科尔索。据韩联社分析认为，尹锡悦通过这一系列的外交活动暗示将重塑韩国的“四强外交”基调，重建韩美同盟，改善韩日关系，并基于相互尊重的原则构建韩中关系。

报导提及，尹锡悦在当选后同周边四强接触的顺序备受关系。与文在寅当选即就任的情况不同，尹锡悦在正式就职前需要“待机”。文在寅当时依次同美国、中国、日本的领导人通电话。尹锡悦前一天同美国总统拜登通电话后，当天与日本首相岸田文雄通电话。

报导指，尹锡悦在2月3日进行的韩国总统候选人电视讨论中曾表示，将按照美国、日本、中国和朝鲜的顺序进行首脑会谈。但据尹锡悦方面介绍，由于中方没有国家主席同外国当选人通电话的惯例，因此这并不意味着外交优先顺序。