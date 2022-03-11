韩国大选撬动了美日韩关系

美日韩/朝鲜

韩国大选结果揭晓翌日，美日韩关系改善立即引发期待。日本首相岸田文雄11日与在韩国总统大选中获胜的保守派在野党候任总统尹锡悦首次举行电话会谈。双方一致同意，将为改善围绕原被征劳工等问题而恶化的双边关系而合作。两人还商定了尽快举行面对面会谈的方针。另外，日本首相岸田文雄和韩国当选总统尹锡悦表示，他们周五同意在应对朝鲜不断变化的军事威胁方面加强与美国的三方联系。

广告 继续浏览后续

据共同社今天报道称，日本首相岸田与韩国候任总统尹锡悦通电话确认携手改善关系。两人还商定了尽快举行面对面会谈的方针。有关如何应对朝鲜核与导弹开发及绑架问题，确认了将紧密合作。尹锡悦展现出改善对日关系的意向，岸田欲关注其方面的动向。

据岸田就日韩关系表示，“期待您的领导力，愿为改善日韩关系共同携手。”尹锡悦也回应称，“重视日韩关系，愿为改善而合作。”会谈时间持续了约15分钟。

共同社说，岸田还在会谈中表示，“健全的日韩关系对于维护基于规则的国际秩序，确保世界和平、稳定与繁荣而言不可或缺。”他强调了加上美国的日美韩三国合作重要性，并称“有必要基于邦交正常化以来构筑的友好合作关系，发展双边关系”。

日韩两国在2017年5月文在寅政府上台后就原劳工等问题对立。因韩国警察厅长官登上岛根县竹岛（韩国称独岛）和日本政府推荐“佐渡岛的金山”（新潟）申报世界文化遗产等进一步严峻。会谈后，有记者提问两人是否就原慰安妇和原劳工等问题展开了讨论，但岸田并未透露相关消息。

据路透社今天报道称，日本首相岸田文雄和韩国当选总统尹锡悦表示，他们周五同意在应对朝鲜不断变化的军事威胁方面加强与美国的三方联系。岸田文雄表示，在处理朝鲜问题时，几乎所有的外交选择都是开放的，包括可能的制裁，日本将与美国和韩国就任何应对保持密切联系。

尹锡悦的一位发言人说，他表示希望在处理朝鲜问题时能有美国的参与，加强三边合作。

尹锡悦周三在总统大选中胜选。

岸田文雄表示，在当前国际形势下，良好的双边关系至关重要且需要推进。

路透社称，尹锡悦告诉岸田文雄，以“合理互利方式”解决双边未决问题非常重要，并补充说双方有许多合作领域，包括区域安全和经济。