日美举行安全保障高级事务级磋商 英美就印太事务进行高级别磋商

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日美两国政府高级外交和防卫官员3月11日在东京举行了“日美安全保障高级事务级磋商”。双方就印太地区的安全环境、国际社会的各种问题，包括俄罗斯对乌克兰的侵略，以及两国具体的安全和防务合作交换了意见，并讨论了 推进“自由开放的印度-太平洋”。3月7日至8日，英国和美国同样就印太地区举行了高级别磋商，并发表了联合声明以介绍此次会谈的成果。

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据共同社报导，出席磋商的有日本外务省的北美局长市川惠一、防卫省的防卫政策局长增田和夫，以及美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）、国防部印太安全事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）。

据日本外务省会后发表的声明介绍：“在这次磋商中，基于今年1月日美安全磋商委员会（日美‘2+2’）讨论的基础上，双方就印太地区的安全环境、国际社会的各种问题，包括俄罗斯对乌克兰的侵略，以及两国具体的安全和防务合作交换了意见，并讨论了‘自由和开放的印度-太平洋’。 他们同意继续紧密合作，促进和提高美日联盟的威慑和应对能力，并进一步加强日益强大的美日联盟。”

日方声明称：“双方还对整整11年前发生的东日本大地震中失去的许多生命表示哀悼，并重申了日本和美国之间强有力的团结，这也在‘友好行动’（日语：トモダチ作戦）中得到了体现。”美国驻日本大使馆通过推特表示：“（通过磋商）我们重申了我们对印太地区和应对21世纪最严峻挑战的承诺。”

此外，英国外交部周五发表了，“英国和美国政府官员就印太问题进行磋商后发表的联合声明。”声明介绍称：“3月7日至8日，英国和美国举行了关于印度-太平洋的高级别磋商。美国代表团由（国家安全委员会）印太协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）率领，成员包括来自国务院、国防部和国家安全委员会的代表。英国代表团由副国家安全顾问大卫·夸里（David Quarrey）率领，包括来自女王陛下政府各部门的代表。”

声明称：“两国政府的官员决心扩大和深化他们在该地区的协调和合作。他们欢迎大西洋和太平洋两岸的盟友和伙伴之间不断加强协调。特别是，他们注意到印度-太平洋国家，包括日本、澳大利亚、韩国、新西兰和新加坡作出了前所未有的承诺，支持乌克兰并对俄罗斯的野蛮和无端攻击施加代价。他们还指出，这些步骤是在美国、英国和欧洲伙伴正在加强与印太地区的接触，并准备迎接与中国制度性竞争的挑战之时采取的。”

声明称：“美国和英国官员承诺协调实施美国的‘印太战略’和英国的‘印太倾斜’，正如其综合审查中所规定的那样。他们注意到在澳英美三边安全协议（AUKUS）方面取得的进展，并重申他们在最高级别的承诺，即确保提供常规武器的核动力潜艇和其他先进能力，以促进该地区的安全和稳定。他们同意在印太地区进行积极的经济接触，包括通过支持作为清洁绿色倡议和建设更美好世界议程一部分的公正的绿色过渡；在关键和新兴技术方面进行合作；确保经济安全；并反对经济胁迫。他们重申了维护台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。”

声明称：“他们还讨论了香港问题。在未来几个月，美国和英国将共同努力，投资于与太平洋岛屿的伙伴关系；支持东盟的中心地位，推进与东盟及其成员国的具体合作；并加强与印度的联系。为了加强他们的承诺并长期保持这种承诺，美国和英国同意启动一个关于印度-太平洋的持续对话。该对话在美国政府将由国家安全委员会和国务院领导，在英国政府将由国家安全秘书处和外交、联邦及发展事务部（外交部）领导。”