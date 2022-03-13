岸田文雄向自民党大会讲话：谴责俄罗斯暴行，推动修宪

日本/政治/印太

自东京方面消息，日本首相岸田文雄3月13日在东京都一家酒店举行的第89届自民党代表大会上发表讲话，呼吁“团结起来，坚持不懈打赢夏季参议院选举这场战役”。就俄罗斯入侵，他在讲话中指出：“俄罗斯的这种暴行是对包括亚洲和欧洲在内的世界秩序与和平的挑战，我们必须以这种暴行为己任，作出回应。”岸田文雄还在讲话中就内政问题提到，“我们党所指出的四项（宪法）改革都是现在必须解决的任务。让我们每一个人都与人民进行坚定的对话，实现党的宪法改革政策。”

广告 继续浏览后续

岸田文雄当天在自民党代表大会上发表了逾18分钟的讲话。就俄罗斯入侵乌克兰的国际局势，他在讲话中表示：“此时此刻，乌克兰的无辜平民和有前途的儿童正在因俄罗斯的侵略而失去他们宝贵的生命。我们再次强烈谴责俄罗斯以武力单方面改变现状的方式侵犯主权和领土完整的行为。”他补充说：“我国将与国际社会一道，对俄罗斯实施强有力的制裁，以表明这种暴力是要付出高昂代价的。我们还将为乌克兰提供进一步的支持。让我们一起为国际秩序的稳定而努力，不仅是在欧洲，而且在亚洲。”

岸田文雄说：“俄罗斯最近的暴行不仅是对欧洲的挑战，也是对包括亚洲在内的世界秩序与和平的挑战，我们必须把这一暴行当作我们自己的暴行并加以应对。”他谈到：“我想说三点。 首先是审查和加强我们自己的防御系统。我们将综合审查包括国家安全战略在内的三个（战略）文件，并加强我们的国防能力。”

岸田文雄补充说：“第二，我们将进一步加强美日联盟。俄罗斯（危机）最近的爆发使我们再次意识到该联盟的重要性。幸运的是，日本拥有世界上最好的联盟之一，美日联盟。 我们将进一步加强日美联盟，作为我们国家、亚洲和国际社会和平与稳定的基石。第三，我们将重建国际秩序。俄罗斯是联合国安理会常任理事国，对国际社会的和平与稳定负有重大责任，其暴行表明需要一个新的国际秩序框架。多年来，我国一直在呼吁联合国改革和安理会改革，在岸田政府的领导下，我们将尽最大努力实现这一目标。”

岸田文雄提出：“我们将在任何可能发生的情况下保护我们公民的生命，包括国际社会的这些变化。政治稳定对于促进这种外交安全是必不可少的。 与我们的朋友——新公明党一起，我们在过去20年里领导了日本的政治稳定。让我们在自民党和公明党的合作下赢得即将到来的上议院选举，继续在政治稳定中发挥作用。”

在接受了由他领导的日本政府将如何应对新冠疫情危机后，岸田文雄说：“除此之外，我们将描绘日本经济的复苏。首先，我们将加强对当前油价、原材料价格和食品价格飙升的应对措施。由于俄罗斯（危机）的爆发，原油的价格已经飙升。我们将采取严厉的缓解措施，首先将汽油价格暂时维持在（1升）172日元。 在对俄罗斯采取果断的制裁行动的同时，我们必须保护我们的国家利益，确保安全的能源供应。”

岸田文雄说：“我本人将积极发展资源外交，并向与我们建立了历史关系的中东产油国联系。此外，我们将在各方面实现多样化，包括能源类型和来源，以实现一个能够抵御危机的能源结构。我们还将为食品价格上涨准备价格控制措施，并为遭受价格上涨的中小企业提供支持，以帮助它们将更高的价格转嫁出去并提高其生产力。在采取一切可能的措施应对当前的经济形势后，我们将尽最大努力振兴和发展日本经济。”

同样就其主张的内政政策，岸田文雄在演讲中提出：“还有宪法改革，这将决定国家的形态。我们党所指出的四个项目（宪法改革）都是现在必须解决的任务。让我们每一个人都与人民进行坚定的对话，实现党的宪法改革政策。”他说：“这些乌克兰、新冠疫情、新资本主义和宪法改革。我们正面临着重大的历史变革。争取实力的战斗就是即将举行的上议院选举。”他强调，“参议院选举有时会引发重大的政治变化。让我们团结起来，赢得这场战斗，不要放松。为此，我将表明自民党是改革党。”

据共同社报导，岸田文雄在讲话中所提到的有意推动自民党提出的四项修宪内容获得通过，其中包括在宪法第九条中明确写入有关自卫队的内容。关于四项修宪内容，岸田文雄表示：“这是现在必须解决的课题。让我们坚定地与国民开展对话，实现党的修宪大业。”

1947年二战后，日本制定并施行新的《日本国宪法》，又称《和平宪法》。该宪法核心的第九条明文规定，日本将放弃战争权利，不准拥有海陆空三军。2012年，时任首相安倍晋三在第二次执政前夕又提出了“修宪”，不过一直到2020年他辞去首相一职，也没有完成这一目标。2020年9月，安倍的继任者菅义伟在当选自民党总裁后也表示有意修宪。