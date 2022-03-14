韩国指朝鲜将试射洲际导弹 美国制裁暗助的俄企

朝鲜/洲际弹道导弹

朝鲜半岛的紧张局势一直在上升，因为越来越多的迹象表明，朝鲜可能很快就会落实其重启此类试验的威胁，打破2017年以来的自行暂停试验。韩国政府认为朝鲜(北韩)可能最快在本周试射一枚洲际弹道导弹(ICBM)。稍早，在美国和韩国官员称平壤在最近的两次试射中使用了其最大的洲际弹道导弹(ICBM)系统后，美国周五实施了新的与朝鲜相关的制裁，目标指向俄罗斯个人和公司。

广告 继续浏览后续

据路透社引述韩国媒体援引身份不明的消息来源报道称，韩国政府认为朝鲜可能最快在本周试射一枚洲际弹道导弹(ICBM)。

据朝鲜日报消息，即将卸任的总统文在寅的办公室已经告诉当选总统尹锡悦，朝鲜即将进行试射，如果周一就进行试射，也不令人惊讶。

此外，据韩联社报道称，韩国和美国都发现了即将进行试验的迹象。目前人们担心朝鲜可能很快会全面重启远程ICBM和核武器试射，这将是2017年以来首次。

路透社稍早报道称，美国在朝鲜试射导弹后对朝实施新制裁，锁定俄罗斯个人和公司。

在美国和韩国官员称平壤在最近的两次试射中使用了其最大的洲际弹道导弹(ICBM)系统后，美国周五实施了新的与朝鲜相关的制裁，目标指向俄罗斯个人和公司。美国财政部宣布的制裁措施针对与朝鲜导弹项目采购活动有关的两名俄罗斯公民和三家俄罗斯公司。

据路透社，美国财政部列出的被制裁的俄罗斯人姓名为Aleksandr Andreyevich Gayevoy和Aleksandr Aleksandrovich Chasovnikov，俄罗斯公司名称为Apollon OOO、Zeel–M Co., Ltd和RK Briz OOO。